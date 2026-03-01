  1. В Украине

Оформление заграничного паспорта детям до 12 лет — требования к фотографии

22:58, 1 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Паспортный сервис назвал требования к фотографии ребенка.
Оформление заграничного паспорта детям до 12 лет — требования к фотографии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Паспортный сервис разъяснил родителям вопрос оформления заграничного паспорта детям до 12 лет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Там отметили, что для изготовления заграничного паспорта ребенку до 12 лет личное присутствие ребенка не является обязательным при подаче документов.

«Это означает, что родители или законные представители могут подать документы без визита вместе с ребенком — при условии правильно подготовленной фотографии», — заявили в ведомстве.

Требования к фотографии ребенка

Чтобы документы были приняты без задержек, фото должно соответствовать следующим критериям:

размер фото — 10×15 см;

белый однотонный фон;

высокое качество изображения (без зернистости и размытия);

фото свежее и актуальное;

лицо хорошо видно, по центру кадра;

глаза открыты, взгляд в камеру;

без головных уборов (кроме случаев по медицинским или религиозным причинам);

без посторонних предметов в кадре;

без фильтров и обработки;

равномерное освещение — без теней на лице и фоне.

Для младенцев также допускается фото в лежачем положении — главное, чтобы фон был белым и не было видно посторонних объектов.

Почему важно качество фото

«Именно это фото будет использоваться для изготовления паспортного документа. Если оно не будет соответствовать требованиям — подачу могут отклонить, и процедуру придется проходить повторно», — добавили в паспортном сервисе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт загранпаспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы не пересматривались с 1996 года — правительство готовит жесткие изменения в КУоАП

Кабмин предлагает увеличить сроки привлечения к ответственности за финансовые правонарушения.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

Парламент предлагает разрешить уничтожение оригиналов документов

В Украине могут разрешить уничтожать бумажные архивы до истечения срока их хранения, если создана надлежащая электронная копия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]