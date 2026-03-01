Оформление заграничного паспорта детям до 12 лет — требования к фотографии

Паспортный сервис назвал требования к фотографии ребенка.

Паспортный сервис разъяснил родителям вопрос оформления заграничного паспорта детям до 12 лет.

Там отметили, что для изготовления заграничного паспорта ребенку до 12 лет личное присутствие ребенка не является обязательным при подаче документов.

«Это означает, что родители или законные представители могут подать документы без визита вместе с ребенком — при условии правильно подготовленной фотографии», — заявили в ведомстве.

Требования к фотографии ребенка

Чтобы документы были приняты без задержек, фото должно соответствовать следующим критериям:

размер фото — 10×15 см;

белый однотонный фон;

высокое качество изображения (без зернистости и размытия);

фото свежее и актуальное;

лицо хорошо видно, по центру кадра;

глаза открыты, взгляд в камеру;

без головных уборов (кроме случаев по медицинским или религиозным причинам);

без посторонних предметов в кадре;

без фильтров и обработки;

равномерное освещение — без теней на лице и фоне.

Для младенцев также допускается фото в лежачем положении — главное, чтобы фон был белым и не было видно посторонних объектов.

Почему важно качество фото

«Именно это фото будет использоваться для изготовления паспортного документа. Если оно не будет соответствовать требованиям — подачу могут отклонить, и процедуру придется проходить повторно», — добавили в паспортном сервисе.

