Иран атаковал «шахедами» международный аэропорт Кувейта — видео

Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке иранских беспилотников. По предварительной информации, в результате удара есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщает издание Kuwait Times, отмечая, что дрон попал по территории аэропорта.

По имеющимся данным, атаку осуществили иранские беспилотники типа «Шахед». Детали относительно количества пострадавших и масштабов разрушений уточняются. Официальные органы Кувейта пока не обнародовали полной информации о последствиях инцидента.

Кроме того, на неопределенное время закрыты сразу три аэропорта в Объединенных Арабских Эмиратах:

аэропорт Шарджа;

Международный аэропорт Дубая;

аэропорт Аль-Мактум.

Все они временно прекратили работу на фоне обострения ситуации в сфере безопасности в регионе.

Ситуация остается напряженной, информация о последствиях атак продолжает поступать.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Добавим, что в Дубае звучат взрывы: город находится под обстрелом Ирана.

