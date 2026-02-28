Справедливо дать иранскому народу шанс избавиться от террористического режима — Зеленский об эскалации на Ближнем Востоке

Президент подчеркнул, что Иран сознательно стал союзником России и поставлял «шахеды» для атак по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стремительное развитие событий на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. По его словам, Украина хорошо понимает, что означает агрессия и ракетный террор, поскольку сама ежедневно сталкивается с атаками.

Глава государства подчеркнул, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим сознательно стал союзником России в войне против Украины.

«Сейчас видим, что события на Ближнем Востоке и в регионе Залива разворачиваются очень стремительно. К сожалению, Украина знает, о чем идет речь, слишком хорошо. Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам выбрал быть сообщником Путина и снабжал его “шахедами”, причем не только самими дронами, но и технологиями», — указал Президент.

По словам Зеленского, за время полномасштабной войны Россия применила против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа «Шахед». Речь идет не только о поставках самих беспилотников, но и о передаче технологий и другого вооружения.

Эти дроны использовались для атак на гражданское население, города и энергетическую инфраструктуру. Президент подчеркнул, что от террора иранского происхождения страдали и другие народы.

Зеленский считает, что справедливым является предоставление иранскому народу возможности избавиться от режима, который стал источником террористической угрозы.

В то же время Президент подчеркнул необходимость сохранить как можно больше жизней и не допустить расширения войны.

«Иран предоставлял и другое оружие России. В целом за время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа “Шахед” — против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому справедливо — дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима, избавиться и гарантировать безопасность всем народам, которые страдали от террора происхождением из Ирана.

Наша позиция — она хорошо известна, и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решительность Америки, глобальные преступники слабеют», — подчеркнул Президент.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

