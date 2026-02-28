США начали масштабную военную операцию против Ирана — Трамп

Наша цель – защитить американский народ, уничтожив угрозы со стороны иранского режима, заявил Дональд Трамп.

США приступили к масштабной военной операции против Ирана. Об этом в обращении сообщил президент США Дональд Трамп, отметив намерение Вашингтона решительно действовать в ответ на потенциальные риски для безопасности.

Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

По словам Трампа, США намерены уничтожить иранские ракетные мощности и полностью ликвидировать возможности Тегерана в сфере производства ракет.

Кроме того, американская сторона намерена уничтожить военно-морские силы Ирана.

Дональд Трамп призвал Корпус стражей Исламской революции — главную военную силу Ирана — сложить оружие. Тогда США гарантируют им "полный иммунитет". В случае отказа их "ожидает уничтожение", заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что совместная операция США и Израиля против Ирана готовилась несколько месяцев, а дату ее начала определили еще несколько недель назад. Об этом заявил представитель Минобороны Израиля.

Операция получила название "Щит Йехуды".

Предварительно было поражено около 30 целей по всему Ирану, включая резиденцию президента и штаб-квартиру разведки. По данным СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был вывезен из столицы и переведен в «безопасное место».

Между тем, Израильская армия заявила, что страна переходит на "особый режим": закрываются школы и университеты, отменяются массовые мероприятия, большинство предприятий прекращают работу. Функционировать продолжат только службы жизнеобеспечения.

