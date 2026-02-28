  1. В мире

США начали масштабную военную операцию против Ирана — Трамп

09:59, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наша цель – защитить американский народ, уничтожив угрозы со стороны иранского режима, заявил Дональд Трамп.
США начали масштабную военную операцию против Ирана — Трамп
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США приступили к масштабной военной операции против Ирана. Об этом в обращении сообщил президент США Дональд Трамп, отметив намерение Вашингтона решительно действовать в ответ на потенциальные риски для безопасности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

По словам Трампа, США намерены уничтожить иранские ракетные мощности и полностью ликвидировать возможности Тегерана в сфере производства ракет.

Кроме того, американская сторона намерена уничтожить военно-морские силы Ирана.

Дональд Трамп призвал Корпус стражей Исламской революции — главную военную силу Ирана — сложить оружие. Тогда США гарантируют им "полный иммунитет". В случае отказа их "ожидает уничтожение", заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что совместная операция США и Израиля против Ирана готовилась несколько месяцев, а дату ее начала определили еще несколько недель назад. Об этом заявил представитель Минобороны Израиля.

Операция получила название "Щит Йехуды".

Предварительно было поражено около 30 целей по всему Ирану, включая резиденцию президента и штаб-квартиру разведки. По данным СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был вывезен из столицы и переведен в «безопасное место».

Между тем, Израильская армия заявила, что страна переходит на "особый режим": закрываются школы и университеты, отменяются массовые мероприятия, большинство предприятий прекращают работу. Функционировать продолжат только службы жизнеобеспечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Дональд Трамп Иран Израиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]