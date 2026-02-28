  1. В Украине

В Киеве разоблачили мужчину, который под чужим именем помог присвоить 20 млн грн агропредприятия

08:12, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подозреваемый использовал поддельный паспорт директора, чтобы открыть фиктивный счет и перечислить средства за продажу сои.
В Киеве разоблачили мужчину, который под чужим именем помог присвоить 20 млн грн агропредприятия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который помог завладеть почти 20 млн грн одного из аграрных предприятий, выдавая себя за его директора. Об этом сообщает городская прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, сообщено о подозрении 32-летнему жителю Днепропетровской области, который способствовал завладению средствами одного из аграрных предприятий, подделав документы его руководителя (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Установлено, что общество заключило с другим предприятием договор о продаже сои. Согласно условиям договора, оплата за нее должна была поступить на счет продавца.

Однако средствами от продажи сои решили завладеть другие лица, которые для этого подделали паспорт директора аграрного предприятия, продававшего сою, и впоследствии открыли другой счет в банке.

В результате на фиктивный счет перечислили почти 20 млн гривен, которые затем организаторы схемы перевели на счета других юридических лиц.

Мужчине, который выдавал себя за директора аграрного предприятия, используя его поддельный паспорт со своей фотографией для открытия счета, сообщено о подозрении. Также арестовано 3,5 млн гривен, которыми организаторы мошенничества не успели воспользоваться.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]