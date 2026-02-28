В Киеве разоблачили мужчину, который под чужим именем помог присвоить 20 млн грн агропредприятия

Подозреваемый использовал поддельный паспорт директора, чтобы открыть фиктивный счет и перечислить средства за продажу сои.

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который помог завладеть почти 20 млн грн одного из аграрных предприятий, выдавая себя за его директора. Об этом сообщает городская прокуратура.

Так, сообщено о подозрении 32-летнему жителю Днепропетровской области, который способствовал завладению средствами одного из аграрных предприятий, подделав документы его руководителя (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Установлено, что общество заключило с другим предприятием договор о продаже сои. Согласно условиям договора, оплата за нее должна была поступить на счет продавца.

Однако средствами от продажи сои решили завладеть другие лица, которые для этого подделали паспорт директора аграрного предприятия, продававшего сою, и впоследствии открыли другой счет в банке.

В результате на фиктивный счет перечислили почти 20 млн гривен, которые затем организаторы схемы перевели на счета других юридических лиц.

Мужчине, который выдавал себя за директора аграрного предприятия, используя его поддельный паспорт со своей фотографией для открытия счета, сообщено о подозрении. Также арестовано 3,5 млн гривен, которыми организаторы мошенничества не успели воспользоваться.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.

