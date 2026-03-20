  В Украине

Ограничение водительских прав через ТЦК: 135 дел в судах, но большинство «отсеиваются»

10:53, 20 марта 2026
ТЦК подают иски по водительским правам, но большинство дел останавливается.
В Украине зафиксировано уже 135 судебных дел по искам территориальных центров комплектования (ТЦК) об ограничении права управления автомобилем. Об этом сообщает Опендатабот.

С начала 2026 года открыто 42 таких дела — это уже больше, чем за весь 2024 год.

Как отмечают аналитики, текущий год рискует в целом стать рекордным, ведь за весь 2025 год было выявлено лишь 52 таких дела.

В то же время 92% дел останавливаются на стадии процессуальных определений и не доходят до рассмотрения по существу. Окончательные решения суды приняли лишь в 11 случаях.

Из них в 10 делах требования ТЦК были удовлетворены, еще в одном — суд отказал.

Анализ судебных решений свидетельствует, что главной причиной такого «отсева» являются процессуальные ошибки со стороны ТЦК. В частности, иски часто подаются с недостатками или без уплаты судебного сбора.

В таких случаях суды оставляют заявления без движения и дают время на исправление. Если же недостатки не устраняются — материалы возвращаются заявителю.

Больше всего исков подано в Днепропетровской области — 35 дел, что составляет более четверти от общего количества.

Далее следуют Киевская область с 23 делами, а также Хмельницкая и Житомирская области — по 13 дел в каждой.

В то же время в ряде регионов такие иски вообще не подаются.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минсоцполитики предлагает лишать родительских прав временно

Министерство социальной политики подготовило законопроект, вводящий в Семейный кодекс и ГПК временное лишение родительских прав.

Битва за мантию судьи МУС: кто из 13 кандидатов представит Украину в Гааге

Стали известны имена 13 кандидатов, которые сразятся за право выдвижения от Украины на выборы судей МУС: программа экзамена включает не только лингвистические тесты, но и профессиональное интервью и мгновенный правовой комментарий на иностранном языке.

В Украине хотят разрешить движение между полосами — Кабмин просят изменить ПДД

В Украине зарегистрирована электронная петиция с предложением внести изменения в Правила дорожного движения и урегулировать движение мотоциклов между полосами транспортного потока (lane splitting).

Оправдательные приговоры вместо громких посадок: что не так с делами НАБУ

Оправдательные приговоры, отказы прокуроров от обвинения и закрытые производства ставят под сомнение результаты работы антикоррупционных органов.

Верховный Суд подтвердил, что ПФУ обязан пересчитывать пенсии автоматически — без заявлений и без ограничения сроками

Верховный Суд подтвердил, что перерасчет пенсии в связи с изменением денежного обеспечения осуществляется автоматически и не зависит от обращения лица.

