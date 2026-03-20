Ограничение водительских прав через ТЦК: 135 дел в судах, но большинство «отсеиваются»

ТЦК подают иски по водительским правам, но большинство дел останавливается.

В Украине зафиксировано уже 135 судебных дел по искам территориальных центров комплектования (ТЦК) об ограничении права управления автомобилем. Об этом сообщает Опендатабот.

С начала 2026 года открыто 42 таких дела — это уже больше, чем за весь 2024 год.

Как отмечают аналитики, текущий год рискует в целом стать рекордным, ведь за весь 2025 год было выявлено лишь 52 таких дела.

В то же время 92% дел останавливаются на стадии процессуальных определений и не доходят до рассмотрения по существу. Окончательные решения суды приняли лишь в 11 случаях.

Из них в 10 делах требования ТЦК были удовлетворены, еще в одном — суд отказал.

Анализ судебных решений свидетельствует, что главной причиной такого «отсева» являются процессуальные ошибки со стороны ТЦК. В частности, иски часто подаются с недостатками или без уплаты судебного сбора.

В таких случаях суды оставляют заявления без движения и дают время на исправление. Если же недостатки не устраняются — материалы возвращаются заявителю.

Больше всего исков подано в Днепропетровской области — 35 дел, что составляет более четверти от общего количества.

Далее следуют Киевская область с 23 делами, а также Хмельницкая и Житомирская области — по 13 дел в каждой.

В то же время в ряде регионов такие иски вообще не подаются.

