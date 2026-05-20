Зеленский принял верительные грамоты от послов Панамы, Монголии и Перу

Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Панамы, Монголии и Перу и обсудил с дипломатами развитие торгово-экономического сотрудничества, поддержку Украины и перспективы расширения двусторонних отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов иностранных государств по совместительству: Панамы — Хорхе Рикардо Силены Сантаколомы, Монголии — Наваан-Юндена Оюундаря, Перу — Глории Лиссетт Нальварте Симони де Исаси.

Во время встречи с послом Панамы стороны обсудили сотрудничество в сфере аграрных технологий и развитие торговых отношений с Панамой как логистическим хабом Латинской Америки. Также речь шла о поддержке Украины со стороны Панамы, в частности в рамках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и участии страны в Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Владимир Зеленский также отметил, что в Панаме уже работает Посольство Украины, и наша страна рассчитывает на зеркальный шаг в ответ.

«У меня была возможность встретиться с вашим Президентом в сентябре в Нью-Йорке, и это была уже не первая возможность для диалога. Он является очень желанным гостем в Украине», — подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил за приглашение от Президента Панамы принять участие в праздновании 200-летия Панамского конгресса.

В общении с послом Монголии Глава государства поблагодарил за гуманитарную помощь. Стороны обсудили углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение взаимодействия в сфере сельского хозяйства. В частности, существует потенциал в горнодобывающей промышленности.

Президент предложил Монголии развивать программы для студентов. По словам Владимира Зеленского, Украина имеет соответствующий опыт с другими странами и готова к такому партнерству с Монголией. Также Украина и Монголия договорились об усилении межпарламентского сотрудничества.

«Возможно, во время вашей миссии мы сможем открыть возможности для бизнеса наших стран. И я буду рад, если вы решите открыть посольство в Украине», — отметил Президент.

