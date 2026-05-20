Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

В последнее время информационное пространство переполнено манипуляциями касательно ограничения выезда женщин за границу. Популярные ресурсы часто выдают желаемое за действительное, создавая панику там, где должна царить буква закона. На самом деле правила пересечения границы для женщин четко регламентированы Постановлением КМУ № 57.

Правительство действительно сделало шаг к либерализации выезда женщин-госслужащих, однако утверждение о полном отсутствии ограничений для всех категорий женщин является юридически неточным.

Согласно пункту 2-14 Правил, на период действия военного положения выезд за границу ограничен для женщин, занимающих руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления и на государственных предприятиях. Это не касается всех женщин в целом, а только тех, кто имеет особый статус перед государством.

Ранее для этих категорий женщин выезд был разрешен исключительно на основании решений о служебных командировках.

Что изменило постановление № 623

Изменения коснулись исключительно пункта 2-14 Правил пересечения государственной границы. Этот пункт регулировал выезд лиц, занимающих высокие государственные должности или являющихся забронированными за органами власти и государственными предприятиями.

Отныне норма о том, что такие лица могут выезжать только на основании решений о служебных командировках, не распространяется на женщин. То есть женщина-депутат местного совета или забронированная работница госпредприятия действительно получила право на выезд по частным делам. Однако это касается только ограничений, наложенных именно из-за ее должностного статуса или бронирования.

Важные детали

Обратим внимание на другие положения Правил пересечения границы и общие нормы права, которые не были изменены постановлением Кабмина № 623.

В частности, действующим остается пункт 2-15 Правил, регулирующий выезд военнослужащих. Согласно ему пропуск через государственную границу военных осуществляется на основании решений Министра обороны или руководителей других воинских формирований относительно выполнения задач в сфере безопасности и обороны. Постановление № 623 этот пункт не меняет. Поэтому женщины-военнослужащие, как и прежде, могут пересекать границу только по соответствующему разрешению командования.

Важно: женщины-медики и фармацевты, которые стоят на военном учете, но не служат в армии, не являются военнослужащими. Представители ГПСУ неоднократно подчеркивали: сам по себе факт пребывания на учете для женщин не является основанием для запрета выезда. Они путешествуют свободно.

Отдельно остаются действующими индивидуальные ограничения на выезд, предусмотренные пунктом 12 Правил. Правительственное постановление не может отменить запреты, наложенные судом или исполнительной службой. В частности, ограничения могут действовать в отношении лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов, находящихся под мерой пресечения в уголовном производстве или имеющих запрет на выезд из-за неисполнения судебных решений.

Государственная пограничная служба и впредь проверяет граждан по соответствующим базам данных должников и лиц, которым ограничено право выезда за границу. Таким образом, изменения в один пункт правил не означают полного отсутствия ограничений. Пограничный контроль продолжает действовать, а индивидуальные запреты или служебные требования могут и дальше служить основанием для отказа в выезде.

Рекомендуем гражданкам перед выездом проверять свой статус в Едином реестре должников и помнить, что пребывание на военной службе накладывает свои специфические ограничения на передвижение, независимо от последних правительственных решений.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», украинцы могут проверить онлайн, имеют ли ограничения на выезд за границу.

