На Львовщине депутат создавал искусственные доказательства — теперь его ждет суд

Депутат дал ложные показания относительно заключения договора займа, который должен был оправдать происхождение активов обвиняемого должностного лица.

Во Львовской области правоохранители направили в суд дело депутата одного из городских советов, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний детективам НАБУ и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает НАБУ.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного обогащения высокопоставленного чиновника, которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде, детективы НАБУ неоднократно допрашивали депутата как свидетеля.

По данным следствия, он дал ложные показания относительно заключения договора займа, который должен был оправдать происхождение активов обвиняемого должностного лица. То есть фактически создал искусственные доказательства стороны защиты.

Кроме того, депутат внес недостоверные данные в собственную декларацию за 2024 год, указав фиктивный заем третьему лицу. Также он использовал поддельный договор и обратился в суд с иском о взыскании несуществующего долга.

В марте 2026 года ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

15 мая депутату сообщили о новом подозрении в недостоверном декларировании за 2025 год и завершили следствие по делу.

