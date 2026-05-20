«Единый недвижимый комплекс»: как в Украине могут измениться правила для заводов, бизнес-центров и крупных объектов

Проект нового ГК предусматривает возможность признавать крупные имущественные комплексы неделимой вещью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает создать новый правовой режим для крупной недвижимости — «единый недвижимый комплекс». Речь идет о возможности рассматривать несколько зданий, сооружений и земельных участков как один объект гражданских прав.

В Нотариальной палате предупреждают, что такая модель может вызвать сложности с государственной регистрацией, разделом имущества и оформлением прав на отдельные объекты.

В проекте нового ГК появляется «единый недвижимый комплекс»

В Книге 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 предлагается ввести понятие «единого недвижимого комплекса».

В документе речь идет о совокупности земельных участков, зданий, сооружений, иных объектов недвижимости, которые связаны между собой общим назначением, используются как единое целое, имеют хозяйственное или функциональное назначение.

Такой комплекс предлагают определять как отдельный объект гражданских прав.

Единый комплекс предлагают рассматривать как неделимый объект

Проект предусматривает, что единый недвижимый комплекс может считаться неделимой вещью.

Отдельные объекты могут рассматриваться как составляющие единого недвижимого комплекса, а правовой режим может распространяться на комплекс как на единый объект.

Также документ предусматривает отдельное регулирование государственной регистрации такого комплекса.

Новый режим потребует согласования с действующим законодательством

В Нотариальной палате Украины обратили внимание, что новая модель потребует согласования с действующей системой государственной регистрации прав.

Практические вопросы могут возникнуть в отношении: раздела имущества, продажи отдельных объектов, оформления прав на составляющие комплекса, обращения взыскания на имущество, судебных споров, государственной регистрации вещных прав.

Новый правовой режим должен быть согласован:

с земельным законодательством;

законодательством о государственной регистрации;

правилами о неделимых вещах;

иными положениями самого проекта ГК.

НПУ заявила о рисках правовой неопределенности

В Нотариальной палате подчеркнули, что понятие «единого недвижимого комплекса» в такой конструкции является новым для украинского гражданского законодательства.

По мнению НПУ, новые конструкции и термины могут создать различное толкование норм судами и органами государственной регистрации.

Ранее Нотариальная палата также высказала замечания к другим новым понятиям проекта Гражданского кодекса №15150, в частности относительно:

«господства над вещью»;

«поседания»;

«права ожидания»;

«социального узуфрукта»;

новой юридической терминологии и языковых конструкций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.