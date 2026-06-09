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Комитет Верховной Рады поддержал декриминализацию порнографии между совершеннолетними

18:00, 9 июня 2026
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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рекомендовал парламенту принять за основу законопроект об усилении ответственности за изготовление и распространение детской порнографии.
Комитет Верховной Рады поддержал декриминализацию порнографии между совершеннолетними
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Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее писала, что законопроект №15294 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за изготовление и распространение детской порнографии» предусматривает одновременное усиление уголовно-правовой защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в соответствии с положениями Лансаротской конвенции, а также декриминализацию отдельных действий с порнографической продукцией между совершеннолетними лицами.

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Документ предлагает комплексные изменения в статьи 301–303 Уголовного кодекса Украины и усиление ответственности за преступления, связанные с детской порнографией, сексуальной эксплуатацией детей и вовлечением несовершеннолетних в проституцию.

Решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу было поддержано единогласно всеми членами Комитета по вопросам свободы слова.

До 15 лет лишения свободы за отдельные преступления

Напомним, что законопроект предлагает повысить санкции за изготовление и распространение детской порнографии, проведение сексуальных шоу с участием детей, создание притонов и вовлечение детей в проституцию.

Для отдельных особо тяжких случаев, в частности если преступление совершено организованной группой либо лицами, ответственными за воспитание или надзор за ребёнком, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Декриминализация контента между совершеннолетними

В то же время законопроект меняет подход к уголовно-правовому регулированию оборота порнографической продукции между совершеннолетними лицами. В частности, предлагается декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку либо иное перемещение, а также сбыт и распространение произведений, изображений и других предметов порнографического характера среди совершеннолетних лиц.

Поддержанный комитетом законопроект №15294 фактически возвращает в парламентскую повестку дня вопрос декриминализации порнографического контента между совершеннолетними лицами.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», 28 мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12191 о декриминализации порнографии. За его принятие проголосовали лишь 207 народных депутатов.

Таким образом, после неудачной попытки принять отдельный законопроект о декриминализации порнографии вопрос вновь возвращается в Верховную Раду — на этот раз в пакете со значительным усилением ответственности за детскую порнографию, сексуальную эксплуатацию детей и другие преступления против несовершеннолетних.

Напомним, что основным комитетом по рассмотрению законопроекта является Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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Верховная Рада Украины законопроект

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