Верховная Рада провалила голосование за декриминализацию порнографии

12:16, 28 мая 2026
Повторное чтение тоже провалили.
Верховная Рада в четверг, 28 мая, провалила законопроект о декриминализации порнографии. Документ поддержали лишь 207 народных избранников.

Как рассказывала ранее «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов в 2024 году внесла в парламент законопроект 12191 о декриминализации порно.

С того момента прошло уже 1,5 года, а документ до сих пор оставался без движения.

Однако на фоне новостей о «крышевании» полицейскими «порноофисов» о законопроекте снова заговорили.

Отметим, что по данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли получать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавали и распространяли контент порнографического характера.

28 мая документ наконец вынесли на рассмотрение парламента. Однако поддержать его так и не удалось.

«Это не «легализация порно», потому что оно легализовано, и мы уже как пару лет собираем миллионы налогов с того же OnlyFans. Это – «декриминализация порно». Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые «тайные закупки» в веб-камерах» - отметили в ВРУ.

