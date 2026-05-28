Поставщиков наземных беспилотников для Сил обороны освободят от НДС – Рада приняла законопроект

Поддержан законопроект, освобождающий от налога на добавленную стоимость поставки наземных беспилотных платформ для нужд обороны.

Верховная Рада приняла законопроект № 15259, направленный на усиление обеспечения Сил обороны наземными беспилотными системами для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых и ведения разведки. Решение поддержали 294 народных депутата.

Документ предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость операций по поставке наземных беспилотных систем на территорию Украины.

Таким образом, вводятся налоговые условия, которые должны облегчить поставку и внедрение роботизированных платформ для нужд обороны, в частности для логистических задач, эвакуационных операций и разведывательных миссий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает дополнение подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины новым пунктом, которым устанавливается, что временно, до прекращения или отмены военного положения, освобождаются от НДС операции по поставке на таможенной территории Украины наземных беспилотных систем.

Льгота будет применяться к технике, которая классифицируется в товарных группах 84, 85, 87, 90, 93 согласно УКТ ВЭД, при соблюдении определённых критериев.

В частности, освобождение от НДС будет действовать в случаях, когда:

поставка осуществляется по государственным контрактам (договорам) оборонных закупок;

конечным получателем является определённый круг субъектов сектора безопасности и обороны — среди них Министерство обороны Украины, Вооружённые Силы Украины, другие военные формирования, правоохранительные органы, добровольческие формирования территориальных громад, а также другие структуры, задействованные в обеспечении национальной безопасности и отражении вооружённой агрессии российской федерации.

Также к кругу получателей могут относиться предприятия, которые являются исполнителями или соисполнителями государственных оборонных контрактов.

В случае принятия законопроекта его влияние будет носить прежде всего бюджетно-экономический и организационный характер. Инициаторы исходят из того, что отмена НДС на поставку наземных роботизированных комплексов позволит снизить конечную стоимость таких закупок для государства, а значит — за те же бюджетные ресурсы можно будет приобрести больше техники. Это должно способствовать масштабированию обеспечения подразделений НРК, которые уже применяются для выполнения логистических, разведывательных и эвакуационных задач в зоне боевых действий.

В то же время в такой модели есть и риски. Прежде всего речь идёт о возможном сокращении налоговых поступлений в бюджет, хотя это объясняется оборонным характером закупок. В более широком контексте это влияет на общую систему поступлений от НДС.

Также остаётся важным вопрос контроля за тем, чтобы льгота применялась исключительно к оборонным контрактам и не выходила за пределы определённого круга получателей.

