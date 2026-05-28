  1. Законодательство
  2. / В Украине

Поставщиков наземных беспилотников для Сил обороны освободят от НДС – Рада приняла законопроект

11:59, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поддержан законопроект, освобождающий от налога на добавленную стоимость поставки наземных беспилотных платформ для нужд обороны.
Поставщиков наземных беспилотников для Сил обороны освободят от НДС – Рада приняла законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла законопроект № 15259, направленный на усиление обеспечения Сил обороны наземными беспилотными системами для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых и ведения разведки. Решение поддержали 294 народных депутата.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость операций по поставке наземных беспилотных систем на территорию Украины.

Таким образом, вводятся налоговые условия, которые должны облегчить поставку и внедрение роботизированных платформ для нужд обороны, в частности для логистических задач, эвакуационных операций и разведывательных миссий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает дополнение подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины новым пунктом, которым устанавливается, что временно, до прекращения или отмены военного положения, освобождаются от НДС операции по поставке на таможенной территории Украины наземных беспилотных систем.

Льгота будет применяться к технике, которая классифицируется в товарных группах 84, 85, 87, 90, 93 согласно УКТ ВЭД, при соблюдении определённых критериев.

В частности, освобождение от НДС будет действовать в случаях, когда:

  • поставка осуществляется по государственным контрактам (договорам) оборонных закупок;
  • конечным получателем является определённый круг субъектов сектора безопасности и обороны — среди них Министерство обороны Украины, Вооружённые Силы Украины, другие военные формирования, правоохранительные органы, добровольческие формирования территориальных громад, а также другие структуры, задействованные в обеспечении национальной безопасности и отражении вооружённой агрессии российской федерации.

Также к кругу получателей могут относиться предприятия, которые являются исполнителями или соисполнителями государственных оборонных контрактов.

В случае принятия законопроекта его влияние будет носить прежде всего бюджетно-экономический и организационный характер. Инициаторы исходят из того, что отмена НДС на поставку наземных роботизированных комплексов позволит снизить конечную стоимость таких закупок для государства, а значит — за те же бюджетные ресурсы можно будет приобрести больше техники. Это должно способствовать масштабированию обеспечения подразделений НРК, которые уже применяются для выполнения логистических, разведывательных и эвакуационных задач в зоне боевых действий.

В то же время в такой модели есть и риски. Прежде всего речь идёт о возможном сокращении налоговых поступлений в бюджет, хотя это объясняется оборонным характером закупок. В более широком контексте это влияет на общую систему поступлений от НДС.

Также остаётся важным вопрос контроля за тем, чтобы льгота применялась исключительно к оборонным контрактам и не выходила за пределы определённого круга получателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины НДС оборона налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

ТЦК требуют от бизнеса подавать отчет о транспорте даже при его отсутствии: риск штрафа в 60 тысяч гривен

Предприятия в Украине могут получать значительные штрафы от ТЦК даже в случаях, когда фактически не имеют ни транспорта, ни работников, а иногда — почти не ведут деятельность.

ДТП перед разводом: кто платит за разбитое совместное авто

Справедлив ли раздел стоимости авто поровну, если один из супругов его повредил.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]