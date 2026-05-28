Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственная юриспруденция прошла сложный путь трансформации — от государственного арбитража до современной модели хозяйственных судов, которые сегодня являются важным элементом обеспечения экономической стабильности государства.

Об этом заявил Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время открытия двухдневной Международной научно-практической конференции «Хозяйственная юрисдикция Украины: 35 лет развития и европейские ориентиры».

«Хозяйственный суд — это значительно больше, чем просто разрешение споров. Это пространство, где право становится гарантией стабильности, где формируется доверие к инвестиционной среде, а справедливость приобретает практическое значение для развития государства», — отметил Станислав Кравченко.

Во время выступления Председатель Верховного Суда также обратил внимание на вызовы, стоящие перед судебной системой, в частности необходимость обеспечения ее независимости, институциональной способности, адаптации законодательства к современным реалиям и внедрения новейших технологий в судопроизводство.

По словам Станислава Кравченко, сегодня важно не только оценивать достижения хозяйственного судопроизводства, но и формировать видение его дальнейшего развития в условиях современных вызовов.

Дальнейшие дискуссии будут распределены по нескольким направлениям:

Европейские стандарты и принципы судопроизводства. Участники проанализируют конвенционное право на доступ к суду сквозь призму практики ЕСПЧ и Конституционного Суда Украины, а также реализацию принципов верховенства права, справедливости и добросовестности в бизнес-спорах, земельных правоотношениях и делах о банкротстве.

Экономическая стабильность и инвестиционный климат. Отдельное внимание будет уделено роли хозяйственных судов как фактору экономического развития Украины, доверию бизнеса к судебной системе, а также синергии коммерческого арбитража с государственными судами в контексте гармонизации законодательства с требованиями внутреннего рынка ЕС.

Эффективность исполнения судебных решений. Судьи и эксперты обсудят исполнение решений как завершающую стадию судебной защиты, трансграничное исполнение в Европе и баланс прав взыскателя и должника.

Судебное администрирование и цифровизация. Второй день конференции будет посвящен управлению судами, оптимизации нагрузки на судей как фактору качества правосудия, а также развитию ИТ-инструментов в системе правосудия согласно Дорожной карте по вопросам верховенства права.

Помимо аналитических сессий, в рамках мероприятия Национальный банк Украины презентует памятную монету, изготовленную к 35-летию образования хозяйственных судов, а также состоится награждение победителей конкурса творческих работ и презентация экспертного исследования «Юрисдикционный анализ судебного контроля в Украине».

По итогам конференции участники сформируют совместные рекомендации относительно дальнейшей гармонизации украинского законодательства с правом ЕС и определения роли хозяйственной юрисдикции в послевоенном восстановлении Украины.

Что известно о конференции

Мероприятие объединило ключевых представителей судебной власти, правительства, парламента и международных экспертов. Оно посвящено эволюции хозяйственного судопроизводства от постсоветской модели до современных стандартов ЕС.

Программа мероприятия охватывает фундаментальные вопросы институциональной зрелости и адаптации украинского правосудия к европейским требованиям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.