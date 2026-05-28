  1. В Украине

Стратегический инвестиционный совет утвердил план приоритетных публичных инвестиций

10:54, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Планом определены 5 сквозных приоритетов осуществления публичных инвестиций: энергоэффективность, цифровизация, реагирование на изменения климата, гендерное равенство и безбарьерность.
Стратегический инвестиционный совет утвердил план приоритетных публичных инвестиций
Фото: finclub.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Состоялось 18-е заседание Стратегического инвестиционного совета, во время которого были одобрены основные документы, обеспечивающие интеграцию публичных инвестиций в общегосударственное стратегическое планирование. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2027–2029 годы

Совет утвердил Среднесрочный план, который балансирует реальные потребности отраслей с финансовыми возможностями государства. Документ охватывает 18 приоритетных отраслей, 44 подсектора и 67 основных направлений публичного инвестирования.

Планом также определены 5 сквозных приоритетов осуществления публичных инвестиций: энергоэффективность, цифровизация, реагирование на изменения климата, гендерное равенство и безбарьерность.

Наибольшее финансирование предусмотрено для:

Образования и науки — 78,45 млрд грн;

Транспорта и услуг почтовой связи — 73,01 млрд грн;

Муниципальной инфраструктуры и услуг — 46,53 млрд грн;

Здравоохранения — 25,35 млрд грн;

Энергетики — 17,09 млрд грн;

Социальной сферы — 7,46 млрд грн;

Этот документ станет основой для подготовки проектов, которые войдут в Единый проектный портфель публичных инвестиций государства.

Перечень отраслевых (секторальных) стратегий

Совет также утвердил перечень, который на данный момент содержит 23 стратегических документа, которые должны стать основой для планирования публичных инвестиций. До конца 2026 года секторальные министерства должны обновить или разработать соответствующие стратегии.

Это позволит обеспечить унифицированный подход к стратегическому планированию, усилить связь между целями Правительства и инвестиционными решениями, а также интегрировать стратегическое, инвестиционное и бюджетное планирование в единую систему.

Запущен новый отбор инвестиционных проектов

Межведомственной рабочей группе рекомендовано провести отбор публичных инвестиционных проектов из отраслевых портфелей. Далее эти проекты будут распределены между программами для подготовки (PPF), которые будут предоставлять поддержку в их подготовке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

ТЦК требуют от бизнеса подавать отчет о транспорте даже при его отсутствии: риск штрафа в 60 тысяч гривен

Предприятия в Украине могут получать значительные штрафы от ТЦК даже в случаях, когда фактически не имеют ни транспорта, ни работников, а иногда — почти не ведут деятельность.

ДТП перед разводом: кто платит за разбитое совместное авто

Справедлив ли раздел стоимости авто поровну, если один из супругов его повредил.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]