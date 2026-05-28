Стратегический инвестиционный совет утвердил план приоритетных публичных инвестиций

Состоялось 18-е заседание Стратегического инвестиционного совета, во время которого были одобрены основные документы, обеспечивающие интеграцию публичных инвестиций в общегосударственное стратегическое планирование. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2027–2029 годы

Совет утвердил Среднесрочный план, который балансирует реальные потребности отраслей с финансовыми возможностями государства. Документ охватывает 18 приоритетных отраслей, 44 подсектора и 67 основных направлений публичного инвестирования.

Планом также определены 5 сквозных приоритетов осуществления публичных инвестиций: энергоэффективность, цифровизация, реагирование на изменения климата, гендерное равенство и безбарьерность.

Наибольшее финансирование предусмотрено для:

Образования и науки — 78,45 млрд грн;

Транспорта и услуг почтовой связи — 73,01 млрд грн;

Муниципальной инфраструктуры и услуг — 46,53 млрд грн;

Здравоохранения — 25,35 млрд грн;

Энергетики — 17,09 млрд грн;

Социальной сферы — 7,46 млрд грн;

Этот документ станет основой для подготовки проектов, которые войдут в Единый проектный портфель публичных инвестиций государства.

Перечень отраслевых (секторальных) стратегий

Совет также утвердил перечень, который на данный момент содержит 23 стратегических документа, которые должны стать основой для планирования публичных инвестиций. До конца 2026 года секторальные министерства должны обновить или разработать соответствующие стратегии.

Это позволит обеспечить унифицированный подход к стратегическому планированию, усилить связь между целями Правительства и инвестиционными решениями, а также интегрировать стратегическое, инвестиционное и бюджетное планирование в единую систему.

Запущен новый отбор инвестиционных проектов

Межведомственной рабочей группе рекомендовано провести отбор публичных инвестиционных проектов из отраслевых портфелей. Далее эти проекты будут распределены между программами для подготовки (PPF), которые будут предоставлять поддержку в их подготовке.

