Стратегічна інвестиційна рада ухвалила план пріоритетних публічних інвестицій

10:54, 28 травня 2026
Відбулося 18-те засідання Стратегічної інвестиційної ради, під час якого були схвалені основні документи, які забезпечують інтеграцію публічних інвестиції в загальнодержавне стратегічне планування. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027–2029 роки

Рада схвалила Середньостроковий план, який балансує реальні потреби галузей із фінансовими можливостями держави. Документ охоплює 18 пріоритетних галузей, 44 підсектори та 67 основних напрямів публічного інвестування.

Планом визначено також 5 наскрізних пріоритетів здійснення публічних інвестицій: енергоефективність, цифровізацію, реагування на зміни клімату, гендерну рівність та безбар’єрність.

Найбільше фінансування передбачене для:

Освіти і науки — 78,45 млрд грн;

Транспорту та послуг поштового зв'язку — 73,01 млрд грн;

Муніципальної інфраструктури та послуг — 46,53 млрд грн;

Охорони здоров'я — 25,35 млрд грн;

Енергетики — 17,09 млрд грн;

Соціальної сфери — 7,46 млрд грн;

Цей документ стане основою для підготовки проєктів, що увійдуть до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави.

Перелік галузевих (секторальних) стратегій

Рада також схвалила перелік, який наразі містить 23 стратегічні документи, які мають стати основою для планування публічних інвестицій. До кінця 2026 року секторальні міністерства мають оновити або розробити відповідні стратегії.

Це дозволить забезпечити уніфікований підхід до стратегічного планування, посилити зв’язок між цілями Уряду та інвестиційними рішеннями, а також інтегрувати стратегічне, інвестиційне та бюджетне планування в єдину систему.

Запущено новий відбір інвестиційних проєктів

Міжвідомчій робочій групі рекомендовано провести відбір публічних інвестиційних проєктів із галузевих портфелів. Далі ці проєкти будуть розподілені між програмами для підготовки (PPF) які надаватимуть підтримку у їх підготовці.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

