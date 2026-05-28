Рада ратифікувала угоду з Францією – 71 млн євро підуть на відновлення критичної інфраструктури

10:59, 28 травня 2026
Кошти спрямують на охорону здоров’я, енергетику, інфраструктуру, агросектор та інші пріоритетні сфери відбудови.
Верховна Рада ратифікувала Грантову угоду з Францією щодо підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України (№0374).

За відповідне рішення проголосували 306 народних депутатів.

Документ передбачає залучення 71 млн євро грантових коштів для проєктів відновлення. Фінансування буде спрямоване на відбудову та розвиток у сферах охорони здоров’я, інфраструктури, енергетики, сільського господарства, водопостачання та водовідведення, іригації, переробки відходів, протимінної діяльності, житлового будівництва та цифрових технологій.

Правова основа та мета угоди

Як зазначається в пояснювальних матеріалах, ратифікація угоди створює правові підстави для отримання грантових коштів уряду Франції в обсязі 71 000 000 євро. Вона також забезпечує правове оформлення міжнародного фінансування відбудови критично важливої інфраструктури.

Документ підпадає під ратифікацію відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України», оскільки стосується отримання Україною фінансової допомоги від іноземної держави. Ратифікація здійснюється шляхом ухвалення окремого закону, який включає текст міжнародної угоди як невід’ємну частину.

Угода передбачає її набрання чинності після обміну дипломатичними повідомленнями про виконання сторонами внутрішніх процедур.

Основні положення

Грант спрямовується на реконструкцію та відновлення об’єктів критичної інфраструктури у визначених секторах. Йдеться про широкий спектр напрямків — від енергетики та медицини до цифрової інфраструктури та житлового будівництва.

Окремо зазначається, що реалізація угоди має пришвидшити відновлення України після наслідків збройної агресії росії.

Фінансові та організаційні аспекти

Впровадження документа не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. Кошти надходять у вигляді гранту від уряду Французької Республіки.

Також зазначається, що проєкт не потребує проведення консультацій з громадськістю та не стосується питань місцевого самоврядування, соціально-трудової сфери чи функціонування державної мови. Публічні консультації та спеціальні експертизи не проводяться.

Правові висновки

У документі відсутні положення, які стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції або Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Також не виявлено норм, які містять корупційні чи дискримінаційні ризики.

Очікуваний результат

Після набрання чинності угодою Україна отримає можливість залучити 71 млн євро грантової допомоги, що дозволить фінансувати відновлення критичної інфраструктури у ключових секторах економіки та прискорити процес відбудови.

Стрічка новин

