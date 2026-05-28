ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до Запорізького апеляційного суду

Рішення про внесення подання про призначення трьох суддів до Запорізького апеляційного суду було ухвалено ВРП 28 травня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 28 травня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до Запорізького апеляційного суду, а саме:

Брус Тетяни Миколаївни;

Кольц Дарини Микитівни;

Погрібної Ольги Миколаївни.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя 26 травня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України щодо призначення чотирьох суддів до апеляційних та місцевих судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.