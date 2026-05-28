ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до Запорізького апеляційного суду
11:49, 28 травня 2026
Вища рада правосуддя 28 травня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до Запорізького апеляційного суду, а саме:
Брус Тетяни Миколаївни;
Кольц Дарини Микитівни;
Погрібної Ольги Миколаївни.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя 26 травня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України щодо призначення чотирьох суддів до апеляційних та місцевих судів.
