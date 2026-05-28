  Судова практика
  Верховний Суд

Справи про банкрутство, земельні відносини та корпоративні спори: огляд судової практики КГС ВС

11:48, 28 травня 2026
Огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду ВС оприлюднили за квітень.
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду ВС за квітень, у якому висвітлено ключові правові позиції в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції. 

У постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

▪️ нарахування пені за прострочення сплати штрафу АМКУ у процедурах банкрутства;

▪️ визнання недійсним правочину боржника без вимоги про застосування наслідків недійсності;

▪️ підвідомчості заяви про розкриття банківської таємниці щодо боржника у справі про банкрутство;

▪️ недопустимості повторного розгляду питання про достовірність декларації боржника після набрання законної сили постановою про визнання боржника банкрутом.

У постанові у справі, пов’язаній з антимонопольним та конкурентним законодавством, міститься висновок про те, що поняття «зупинення дії рішення АМКУ» та «зупинення виконання рішення АМКУ» не є тотожними, що обумовлюється їхньою різною правовою суттю та відмінними правовими наслідками.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки про:

▪️ відсутність в учасника товариства права на самостійне скликання загальних зборів у разі невключення запропонованих ним питань до порядку денного;

▪️ відсутність у директора юридичної особи права на оскарження рішення про виключення юридичної особи зі складу членів РТПП з підстав порушення його корпоративних прав;

▪️ обов’язок ОСББ в особі правління надавати співвласникам інформацію про діяльність об’єднання;

▪️ недопустимість забезпечення позову у спорі про поновлення повноважень члена наглядової ради шляхом заборони АТ укладати договори з її новими членами.

У постанові у справі щодо земельних відносин викладено правовий висновок про належність та ефективність позовної вимоги про повернення земельної ділянки як наслідку нікчемності договору оренди землі та застосування позовної давності.

