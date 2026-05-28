Справи про банкрутство, земельні відносини та корпоративні спори: огляд судової практики КГС ВС

Огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду ВС оприлюднили за квітень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду ВС за квітень, у якому висвітлено ключові правові позиції в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

У постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

▪️ нарахування пені за прострочення сплати штрафу АМКУ у процедурах банкрутства;

▪️ визнання недійсним правочину боржника без вимоги про застосування наслідків недійсності;

▪️ підвідомчості заяви про розкриття банківської таємниці щодо боржника у справі про банкрутство;

▪️ недопустимості повторного розгляду питання про достовірність декларації боржника після набрання законної сили постановою про визнання боржника банкрутом.

У постанові у справі, пов’язаній з антимонопольним та конкурентним законодавством, міститься висновок про те, що поняття «зупинення дії рішення АМКУ» та «зупинення виконання рішення АМКУ» не є тотожними, що обумовлюється їхньою різною правовою суттю та відмінними правовими наслідками.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки про:

▪️ відсутність в учасника товариства права на самостійне скликання загальних зборів у разі невключення запропонованих ним питань до порядку денного;

▪️ відсутність у директора юридичної особи права на оскарження рішення про виключення юридичної особи зі складу членів РТПП з підстав порушення його корпоративних прав;

▪️ обов’язок ОСББ в особі правління надавати співвласникам інформацію про діяльність об’єднання;

▪️ недопустимість забезпечення позову у спорі про поновлення повноважень члена наглядової ради шляхом заборони АТ укладати договори з її новими членами.

У постанові у справі щодо земельних відносин викладено правовий висновок про належність та ефективність позовної вимоги про повернення земельної ділянки як наслідку нікчемності договору оренди землі та застосування позовної давності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.