ДТП перед розлученням: хто платить за розбите спільне авто

Чи є справедливим поділ вартості авто порівну, якщо один із подружжя його пошкодив.

Уявіть ситуацію, коли спільне авто вартістю майже мільйон гривень потрапляє в ДТП незадовго до розлучення. Один із подружжя вимагає компенсацію за половину цілого авто, а інший готовий платити лише за брухт. У системі сімейних спорів поділ транспортних засобів займає і так особливе місце через їхню юридичну природу як неподільних речей. Якщо нерухомість можна поділити в натурі, то автомобіль, як правило, залишається в одного з подружжя, а інший отримує грошову компенсацію. Тобто постає питання: яку саме суму має виплатити власник, якщо на момент поділу авто перетворилося на купу металобрухту після ДТП?

Відповідно до ст. 60 СК України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить їм на праві спільної сумісної власності. Автомобіль, придбаний у цей період, вважається спільним незалежно від того, на чиє ім'я він зареєстрований. Оскільки авто неможливо поділити фізично без втрати його цільового призначення, суди застосовують механізм ст. 71 СК України, тобто присуджують річ одному, а іншому — компенсацію.

Ключовий висновок, який послідовно простежується в судовій практиці, полягає в тому, що вартість майна, яке підлягає поділу або відшкодуванню, визначається виходячи з його дійсної ринкової вартості на момент розгляду справи.

Це означає, що якщо між подією, наприклад, дорожньо-транспортною пригодою, та судовим розглядом минув певний час, експертна оцінка має визначати актуальну ринкову вартість об’єкта саме в його фактичному стані на момент проведення оцінки, включно з урахуванням пошкоджень або зносу.

Згідно з усталеною практикою, зокрема, постановами Об’єднаної палати КЦС ВС у справі № 127/7029/15-ц та Великої Палати ВС у справі № 209/3085/20, вартість майна, що підлягає поділу, визначається не на момент придбання чи розірвання шлюбу, а виходячи з його дійсної вартості на час розгляду справи.

Такий підхід має практичне значення для визначення справедливої частки кожного з подружжя.

Зокрема, якщо транспортний засіб зазнав природного зносу або втратив ринкову вартість, до розподілу береться його актуальна ціна на момент судового розгляду.

Якщо ж автомобіль був пошкоджений у дорожньо-транспортній пригоді до моменту поділу майна, оцінці підлягає вже фактичний стан об’єкта — з урахуванням наявних пошкоджень і зниження вартості.

Кейс № 175/8894/23: ДТП як спільний фінансовий ризик

Постанова Верховного Суду від 17 квітня 2026 року у справі № 175/8894/23 має значення для формування підходів до поділу спільного майна подружжя у випадках його пошкодження до остаточного завершення шлюбних правовідносин.

Так, подружжя ділило автомобіль Mazda CX-5 2020 року випуску. У липні 2023 року, вже після ухвалення рішення про розірвання шлюбу, але до набрання ним законної сили, транспортний засіб потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та зазнав істотних пошкоджень.

Позивачка просила стягнути компенсацію у розмірі 1/2 від ринкової вартості справного автомобіля — 473 841 грн, посилаючись на те, що відповідач нібито передав авто третій особі, яка і спричинила його пошкодження, що, на її думку, є порушенням ст. 70 Сімейного кодексу України.

Суд визначив розмір компенсації у значно меншому обсязі — 63 521 грн.

ДТП сталася в період, коли майно ще перебувало у статусі спільної сумісної власності, оскільки рішення про розірвання шлюбу не набрало законної сили.

Суд не встановив доказів того, що відповідач діяв умисно на шкоду інтересам сім’ї. Передача автомобіля у користування третій особі сама по собі не була кваліфікована як знищення чи пошкодження спільного майна.

Експертна оцінка визначила вартість залишків автомобіля на рівні 127 043 грн. Саме ця сума була взята за основу для розрахунку компенсації.

Кейс № 301/2231/17: відчуження без згоди

Зовсім інший підхід застосовується, коли один із подружжя таємно продав авто. У постанові Верховного Суду від 09 грудня 2020 року (справа № 301/2231/17) зафіксовано алгоритм захисту прав потерпілої сторони.

Якщо встановити дійсну вартість проданого майна неможливо, визначається ринкова вартість подібного за характеристиками майна на час розгляду справи.

Відповідач продав Hyundai Accent за 100 000 грн без згоди дружини. Експертиза встановила, що аналогічне авто коштує 265 000 грн. Суд стягнув компенсацію саме з вищої суми, ігноруючи ціну в договорі купівлі-продажу.

Стратегія захисту

У справах про поділ спільного майна подружжя після пошкодження транспортних засобів можна виокремити три ключові правові підходи, які мають значення для формування стратегії захисту інтересів сторін.

Юридична кваліфікація ДТП та її наслідків залежить від моменту набрання законної сили рішенням про розірвання шлюбу. Якщо дорожньо-транспортна пригода сталася до цього моменту, пошкодження автомобіля розглядається як спільний ризик подружжя. У такому випадку компенсація розраховується виходячи з фактичної (залишкової) вартості майна, а не його первісної ринкової ціни.

Доведення того, що один із подружжя навмисно спричинив пошкодження майна з метою зменшення частки іншого, є вкрай складним. За відсутності переконливих доказів суди виходять із того, що ДТП є випадковою подією, ризик якої розподіляється між співвласниками.

Оскільки вартість майна визначається на момент розгляду справи, ключову роль відіграє актуальний висновок судового експерта-автотоварознавця. Саме він формує базу для розрахунку компенсації, тоді як доводи сторін або договірні оцінки без належного обґрунтування можуть бути відхилені судом.

Практичні рекомендації д

Фіксація стану майна має вирішальне значення. За наявності конфлікту варто оперативно ініціювати оцінку або забезпечення позову, зокрема заборону відчуження чи користування авто.

Чітко розмежовуйте дати: розірвання шлюбу та момент ДТП. Саме ця межа визначає, чи є збитки спільними.

Використовуйте практику щодо відчуження майна без згоди, де компенсація визначається за ринковою вартістю аналогічного справного об’єкта на момент розгляду справи.

Справа № 175/8894/23 підтверджує, що вирішальним є не первісна вартість автомобіля, а його реальний стан і ринкова ціна на момент судового розгляду. Отримання більшої компенсації можливе лише за умови доведення, що пошкодження майна відбулося вже після припинення шлюбних відносин або внаслідок умисних дій одного з подружжя.

