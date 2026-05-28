ФОП у селі може працювати без касового апарата: коли це дозволено законом

Якщо ФОП має торгові точки у місті та селі, правила використання касової техніки для них будуть різними.

Підприємці, які ведуть бізнес одночасно у місті та сільській місцевості, часто стикаються з питанням: чи потрібно встановлювати касову техніку на кожній торговій точці, чи для села діють окремі правила.

Особливо це актуально для ФОП на єдиному податку, які торгують товарами у невеликих населених пунктах і водночас мають магазини або точки продажу у містах.

Законодавство дійсно передбачає різний підхід до застосування РРО та ПРРО залежно від місця ведення діяльності, а для частини підприємців у селах діють винятки. Саме тому важливо розуміти, у яких випадках касова техніка є обов’язковою, а коли дозволено працювати без неї.

Коли ФОП зобов’язаний застосовувати РРО та ПРРО

Правила застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО визначає Закон України №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Його дія поширюється на всіх суб’єктів господарювання та їхні господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі.

У яких випадках у селі можна працювати без касової техніки

Водночас Постанова Кабінету Міністрів №1336 затверджує перелік випадків, коли підприємці можуть працювати без РРО та ПРРО, використовуючи розрахункові книжки і книги обліку розрахункових операцій.

Зокрема, фізичні особи-підприємці на єдиному податку мають право не застосовувати РРО або ПРРО під час роздрібної торгівлі на території села чи селища, якщо продають товари, які не належать до підакцизних. У такому разі дозволяється використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.

Як застосовується РРО, якщо торгові точки є і в місті, і в селі

Таким чином, якщо ФОП має один господарський об’єкт у місті, а інший — у селі чи селищі, правила застосування касової техніки для них будуть різними. У місті РРО або ПРРО застосовується обов’язково відповідно до вимог закону, а у сільській місцевості можна працювати без касової техніки, якщо дотримано встановлених умов та граничного річного обсягу розрахункових операцій.

