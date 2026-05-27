Пошкодив банк підпалом і зняв пожежу на телефон: суд оголосив вирок жителю Хмельниччини

23:12, 27 травня 2026
На Хмельниччині чоловік підпалив банк бензином після листування у Telegram.
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області розглянув справу  № 686/13331/26 щодо підпалу відділення «A-Банку», який скоїв 23-річний житель Хмельниччини після спілкування з невідомими особами у Telegram.

Суть справи

Житель Хмельниччини 2002 року народження пошкодив майно, належне банківській установі Хмельницької філії AT «A-Банк», шляхом підпалу.

Так, на початку березня поточного року обвинувачений познайомився в мобільному додатку «Telegram» з жінкою під зміненими анкетними даними і вигаданим ім’ям. Згодом йому зателефонувала інша невстановлена особа, яка повідомила, що жінка, з якою він познайомився напередодні, співпрацює зі спецслужбами РФ, які на даний час нібито перебувають у приміщенні відділення банку «A-Банк» та запропонувала йому підпалити банківську установу, пообіцявши 800 гривень матеріальної винагороди.

Після цього, виконуючи свою частину попередніх домовленостей, чоловік придбав у магазині пластикову каністру з п’ятьма літрами бензину. Пізнього вечора того ж дня облив бензином вхідні двері приміщення банку та підпалив їх. А перш, ніж покинути місце події, зафіксував пожежу на власний телефон.

У результаті, вогнем, було пошкоджено сходинковий марш, вхідні двері, навіс та вмонтовані камери відеоспостереження. Заподіяна банку майнова шкода становить майже 313600 гривень.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості

Між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, згідно якої чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, добровільно відшкодував заподіяні матеріальні збитки, що пом’якшує йому покарання. Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченому відсутні.

Суд дану угоду затвердив та визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив його від відбування основного покарання з випробуванням і встановив йому іспитовий строк тривалістю один рік і шість місяців, відповідно поклавши ряд обов’язків на підставі ст. 76 КК України.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.

