Як подати позов з телефону та отримати рішення суду онлайн

Подати документи до суду зі смартфона, отримати судове рішення онлайн та не чекати паперових листів — сьогодні це вже звична можливість для користувачів сервісу «Електронний суд».

Як наголосили у П'ятому апеляційному адміністративному суді, після реєстрації електронного кабінету кожен громадянин може взаємодіяти із судом онлайн – швидко, зручно та у будь-який час.

Що дозволяє сервіс:

подати позов, апеляційну скаргу, заяву чи інші документи дистанційно;

отримувати судові повідомлення та рішення в електронному вигляді;

стежити за рухом своєї справи онлайн;

економити час і кошти на друці документів та поштових відправленнях.

Такий формат зручний для тих, хто перебуває в іншому місті, має обмежений час або не хоче витрачати ресурси на відвідування суду.

Можливість електронної взаємодії із судом передбачена КАС України. Зокрема, стаття 18 КАСУ визначає функціонування Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІТС), через яку учасники справи можуть подавати та отримувати документи в електронній формі.

Щоб зареєструватись в системі «Електронний суд» необхідно мати електронний / Дія підпис.

