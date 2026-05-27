Як подати позов з телефону та отримати рішення суду онлайн
Подати документи до суду зі смартфона, отримати судове рішення онлайн та не чекати паперових листів — сьогодні це вже звична можливість для користувачів сервісу «Електронний суд».
Як наголосили у П'ятому апеляційному адміністративному суді, після реєстрації електронного кабінету кожен громадянин може взаємодіяти із судом онлайн – швидко, зручно та у будь-який час.
Що дозволяє сервіс:
- подати позов, апеляційну скаргу, заяву чи інші документи дистанційно;
- отримувати судові повідомлення та рішення в електронному вигляді;
- стежити за рухом своєї справи онлайн;
- економити час і кошти на друці документів та поштових відправленнях.
Такий формат зручний для тих, хто перебуває в іншому місті, має обмежений час або не хоче витрачати ресурси на відвідування суду.
Можливість електронної взаємодії із судом передбачена КАС України. Зокрема, стаття 18 КАСУ визначає функціонування Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІТС), через яку учасники справи можуть подавати та отримувати документи в електронній формі.
Щоб зареєструватись в системі «Електронний суд» необхідно мати електронний / Дія підпис.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.