Суд у Вінниці визнав керівника інформагентства винним в шахрайстві та в образах військових

До Вінницького міського суду надійшов обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачували за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство) КК України.

За версією обвинувачення, чоловік, який є засновником та керівником інформаційного агентства, поширював у мережі матеріали, спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів, зокрема діяльності ТЦК та СП, а також допускав персональні образи військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків.

На думку сторони обвинувачення, ці дії були спрямовані на формування негативного ставлення до військовослужбовців в умовах особливого періоду.

Крім цього, чоловік, за даними обвинувачення, організовував в інтернеті на свої каналах збори коштів нібито для підтримки ЗСУ, однак отримані кошти використовував у власних інтересах.

Як повідомили у суді, впродовж усього судового розгляду обвинувачений заперечував факт вчинення ним будь-якого караного діяння, від дачі показань на підставі статті 63 Конституції України відмовився. Сторона захисту оспорювала проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, зазначаючи, що кримінальне провадження – це політичне переслідування обвинуваченого.

Суд дослідив письмові та відеодокази, допитав потерпілих, свідків та експерта, який проводив лінгвістичну експертизу.

За результатами оцінки доказів суд дійшов висновку, що вина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, не доведена.

Оцінивши досліджені у справі докази з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 КК, під час судового розгляду доведена не була.

Водночас суд встановив факт виготовлення та поширення матеріалів, що містять образу честі і гідності військовослужбовців. Ці дії були екваліфіковані за ч. 2 ст. 435-1 КК України (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю).

Окремо суд визнав доведеним факт шахрайського заволодіння коштами під час зборів нібито на потреби ЗСУ.

Відтак, чоловіка визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1 та 2 статті 190 частиною 2 статті 435-1 КК України. Суд призначив йому остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

