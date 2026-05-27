  1. В Україні

Відмова від прийняття спадщини: що треба знати

21:56, 27 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Спадкоємець за законом має право відмовитися на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги спадкування.
Відмова від прийняття спадщини: що треба знати
Фото: agroone.info
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кожен спадкоємець — як за заповітом, так і за законом — має право не лише прийняти спадщину, а й відмовитися від неї. Однак така відмова повинна бути оформлена відповідно до вимог законодавства та у визначені строки. Про це нагадало Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для відмови від прийняття спадщини спадкоємець подає нотаріусу за місцем відкриття спадщини відповідну заяву. Вона подається особисто у письмовій формі. Заяви, складені від імені спадкоємців їх представниками, що діють на підставі довіреностей, не приймаються.

Подати заяву можна кількома способами.

Найпоширеніший — особисте звернення до нотаріуса. У такому випадку нотаріальне засвідчення справжності підпису не потрібне. Також заяву можна надіслати поштовим зв’язком — тоді справжність підпису спадкоємця має бути нотаріально засвідчена.

Крім того, закон допускає подання заяви в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. У такому разі нотаріус відкриває спадкову справу та повідомляє спадкоємця про необхідність або надіслати належним чином оформлену заяву поштою, або особисто прибути до нотаріуса.

Відмовитися від спадщини можна лише у межах строку, встановленого для її прийняття. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, загальний строк становить шість місяців з часу відкриття спадщини. Якщо ж право на спадкування виникає у зв’язку з неприйняттям спадщини або відмовою інших спадкоємців, для такої особи встановлюється строк у три місяці з моменту виникнення права на спадкування. Якщо строк, що залишився, менший за три місяці, він автоматично продовжується до трьох місяців.

Закон також передбачає можливість відмови від спадщини на користь іншої особи.

Так, спадкоємець за заповітом може відмовитися від спадщини на користь іншого спадкоємця, визначеного у заповіті. Спадкоємець за законом має право відмовитися на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги спадкування. Якщо заповідач підпризначив спадкоємця, особа, на ім’я якої складений заповіт, може відмовитися від спадщини лише на користь особи, яка є підпризначеним спадкоємцем.

Водночас слід пам’ятати про важливі правові наслідки такої дії. Відмова від прийняття спадщини є безумовною та беззастережною — висувати будь-які умови або обмеження неможливо. Часткова відмова від спадщини законодавством не допускається: не можна прийняти лише частину спадкового майна, а від іншої частини відмовитися. Разом з тим спадкоємець має право відкликати свою відмову, але лише протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Перш ніж приймати рішення про відмову від спадщини, варто уважно оцінити всі юридичні наслідки такого кроку, адже після спливу встановленого законом строку змінити рішення буде неможливо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ДПС виключила ФОП з реєстру платників єдиного податку: Верховний Суд поставив рішення на паузу

Чи може податкова служба перевести бізнес зі спрощеної на загальну систему, нарахувавши 18% ПДФО та 20% ПДВ за минулі періоди.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

У Фонді гарантування вкладів збільшать склад ради до 7 осіб і запровадять конкурс на посаду директора

Парламент пропонує перезапустити управління Фондом гарантування вкладів із новими правилами контролю та відбору керівництва.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]