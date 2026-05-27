Відмова від прийняття спадщини: що треба знати

Кожен спадкоємець — як за заповітом, так і за законом — має право не лише прийняти спадщину, а й відмовитися від неї. Однак така відмова повинна бути оформлена відповідно до вимог законодавства та у визначені строки. Про це нагадало Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Для відмови від прийняття спадщини спадкоємець подає нотаріусу за місцем відкриття спадщини відповідну заяву. Вона подається особисто у письмовій формі. Заяви, складені від імені спадкоємців їх представниками, що діють на підставі довіреностей, не приймаються.

Подати заяву можна кількома способами.

Найпоширеніший — особисте звернення до нотаріуса. У такому випадку нотаріальне засвідчення справжності підпису не потрібне. Також заяву можна надіслати поштовим зв’язком — тоді справжність підпису спадкоємця має бути нотаріально засвідчена.

Крім того, закон допускає подання заяви в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. У такому разі нотаріус відкриває спадкову справу та повідомляє спадкоємця про необхідність або надіслати належним чином оформлену заяву поштою, або особисто прибути до нотаріуса.

Відмовитися від спадщини можна лише у межах строку, встановленого для її прийняття. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, загальний строк становить шість місяців з часу відкриття спадщини. Якщо ж право на спадкування виникає у зв’язку з неприйняттям спадщини або відмовою інших спадкоємців, для такої особи встановлюється строк у три місяці з моменту виникнення права на спадкування. Якщо строк, що залишився, менший за три місяці, він автоматично продовжується до трьох місяців.

Закон також передбачає можливість відмови від спадщини на користь іншої особи.

Так, спадкоємець за заповітом може відмовитися від спадщини на користь іншого спадкоємця, визначеного у заповіті. Спадкоємець за законом має право відмовитися на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги спадкування. Якщо заповідач підпризначив спадкоємця, особа, на ім’я якої складений заповіт, може відмовитися від спадщини лише на користь особи, яка є підпризначеним спадкоємцем.

Водночас слід пам’ятати про важливі правові наслідки такої дії. Відмова від прийняття спадщини є безумовною та беззастережною — висувати будь-які умови або обмеження неможливо. Часткова відмова від спадщини законодавством не допускається: не можна прийняти лише частину спадкового майна, а від іншої частини відмовитися. Разом з тим спадкоємець має право відкликати свою відмову, але лише протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Перш ніж приймати рішення про відмову від спадщини, варто уважно оцінити всі юридичні наслідки такого кроку, адже після спливу встановленого законом строку змінити рішення буде неможливо.

