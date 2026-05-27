В Одесі затримали священника УПЦ МП, який коригував удари Іскандерами по місту

СБУ затримала в Одесі священника УПЦ МП, який коригував ракетні удари РФ, передавав координати ППО та енергетичних об’єктів, а також допоміг окупантам завдати подвійного удару Іскандерами по місту у березні 2024 року.

фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі священнослужителя місцевої єпархії УПЦ МП, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою та коригуванні ракетних ударів по місту.

За даними слідства, ієрей передав ворогу координати рекреаційної зони в Одесі, по якій у березні 2024 року російські війська завдали подвійного удару балістичними ракетами «Іскандер-М». Другий удар окупанти здійснили після прибуття на місце екстрених служб.

У СБУ заявили, що після атаки підозрюваний передав представникам гру РФ інформацію про наслідки обстрілу та намагався приховати свою діяльність. Слідство встановило, що чоловіка завербували через його активність у проросійських Telegram-каналах, після чого він збирав дані про потенційні цілі, сили ППО та об’єкти енергетичної інфраструктури Одещини.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон із доказами контактів із представниками російської розвідки. Священнику повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

