  1. В Україні

В Одесі затримали священника УПЦ МП, який коригував удари Іскандерами по місту

22:54, 27 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
СБУ затримала в Одесі священника УПЦ МП, який коригував ракетні удари РФ, передавав координати ППО та енергетичних об’єктів, а також допоміг окупантам завдати подвійного удару Іскандерами по місту у березні 2024 року.
В Одесі затримали священника УПЦ МП, який коригував удари Іскандерами по місту
фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі священнослужителя місцевої єпархії УПЦ МП, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою та коригуванні ракетних ударів по місту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, ієрей передав ворогу координати рекреаційної зони в Одесі, по якій у березні 2024 року російські війська завдали подвійного удару балістичними ракетами «Іскандер-М». Другий удар окупанти здійснили після прибуття на місце екстрених служб.

У СБУ заявили, що після атаки підозрюваний передав представникам гру РФ інформацію про наслідки обстрілу та намагався приховати свою діяльність. Слідство встановило, що чоловіка завербували через його активність у проросійських Telegram-каналах, після чого він збирав дані про потенційні цілі, сили ППО та об’єкти енергетичної інфраструктури Одещини.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон із доказами контактів із представниками російської розвідки. Священнику повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Одеса

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ДПС виключила ФОП з реєстру платників єдиного податку: Верховний Суд поставив рішення на паузу

Чи може податкова служба перевести бізнес зі спрощеної на загальну систему, нарахувавши 18% ПДФО та 20% ПДВ за минулі періоди.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

У Фонді гарантування вкладів збільшать склад ради до 7 осіб і запровадять конкурс на посаду директора

Парламент пропонує перезапустити управління Фондом гарантування вкладів із новими правилами контролю та відбору керівництва.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]