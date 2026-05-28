Як родинам загиблих у полоні оформити допомогу 100 тисяч гривень

Українцям пояснили, які документи необхідно зібрати та коли виплачується допомога.

Донецький обласний ТЦК пояснив, як родинам загиблих у полоні (або померлих після нього) оформити допомогу 100 тис. грн.

Хто може оформити виплату?

Право на отримання допомоги мають:

Члени сім’ї загиблого/померлого;

Батьки;

Утриманці.

«Якщо ви маєте право на цю допомогу і одночасно на іншу одноразову грошову виплату у разі загибелі відповідно до інших законів України — виплата здійснюється за однією з підстав на вибір заявника», - підкреслили у ТЦК.

Коли виплачується допомога?

Держава виплачує кошти, якщо смерть або загибель цивільного чи військового настала:

1 Безпосередньо під час перебування в полоні.

2 Протягом одного року після звільнення з полону — якщо причиною стали поранення, контузія, каліцтво, хвороба або нещасний випадок, які безпосередньо пов'язані з перебуванням у місцях несвободи.

Які документи необхідно зібрати?

Збережіть цей перелік, щоб нічого не пропустити:

1 Заява — заповнена та підписана (шаблон є на сайті Мінрозвитку).

2 Документ, що посвідчує особу заявника.

3 Документ, що підтверджує родинні зв’язки із загиблим/померлим (свідоцтво про шлюб, про народження тощо).

4 Копія свідоцтва про смерть або копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерді.

5 Копія медичної довідки (форма № 106/о), встановлена МОЗ — вона має офіційно підтверджувати, що смерть настала саме внаслідок причин, пов'язаних із перебуванням у полоні.

6 Довідка з реквізитами банківського рахунку для зарахування коштів.

Куди та як подавати заявку?

Документи приймає Міністерство розвитку громад та територій України. Особа може обрати один із 3 способів:

Онлайн: безпосередньо на офіційному сайті Мінрозвитку.

Поштою (паперовий пакет): на адресу 01135, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 14.

Електронною поштою: надіслати скан-копії на [email protected].

