28 травня – яке сьогодні свято та головні події

09:42, 28 травня 2026
28 травня в Україні відзначають День поліцейського офіцера громади та День краєзнавства.
Фото: duflu.org.ua
28 травня в Україні святкують День поліцейського офіцера громади та Всеукраїнський день краєзнавства. У світі цього дня також відзначають Всесвітній день голоду, День міжнародної амністії та Міжнародний день дій за здоров’я жінок. Православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського.

День поліцейського офіцера громади — професійне свято правоохоронців, які працюють безпосередньо у територіальних громадах та відповідають за безпеку місцевих жителів. Свято покликане привернути увагу до розвитку моделі взаємодії поліції та суспільства, відомої як community policing. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» став одним із ключових напрямків реформування правоохоронної системи України. Його мета — налагодження тісної співпраці між поліцією та мешканцями громад. Поліцейські офіцери працюють і часто проживають у межах громади, за яку відповідають, що дозволяє їм краще знати місцеві проблеми та оперативніше реагувати на виклики.

Всеукраїнський день краєзнавства запровадили відповідно до рішення VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України, який відбувся 23 січня 2017 року. Метою цього дня є популяризація історії, культури та звичаїв українського народу, а також привернення уваги до краєзнавства як важливої дисципліни для збереження національної пам’яті.

Пам’ятні події 28 травня

У цей день в різні роки сталися такі події:

  • 1918 року Вірменія та Азербайджан проголосили державну незалежність;
  • 1923 року генеральний прокурор США заявив, що жінки мають право носити штани будь-де і будь-коли;
  • 1957 року у США заснували Національну академію грамзапису, яка вручає музичну премію «Греммі»;
  • 1959 року американські вчені успішно запустили у космос ракету АМ-18 із двома мавпами — Айбл і Бейкер, які повернулися на Землю;
  • 1965 року на базі Донецької філії Харківського державного університету імені Горького створили Донецький державний університет;
  • 1985 року київське «Динамо» забило свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР;
  • 1987 року німецький пілот Матіас Руст здійснив переліт із Гамбурга до Москви та приземлився на Красній площі, обійшовши систему ППО СРСР;
  • 2009 року в Києві відкрили культурно-просвітницький центр «Alex Art House».

Церковне свято 28 травня

Православна церква 28 травня вшановує пам’ять преподобного Микити Сповідника, архієпископа Халкидонського.

Святий Микита жив у VIII столітті та був архієпископом Халкидона в період іконоборства — з 726 до 775 року. Через свою позицію він був усунутий із кафедри та до кінця життя мешкав у одному з палестинських монастирів.

У церковних переказах також згадується брат святого — Ігнатій. На честь Микити назване селище Айос-Нікітас на острові Левкас у Греції.

Іменини 28 травня

День ангела цього дня святкують Георгій, Іван та Олена.



