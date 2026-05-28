Уряд виділив 10,8 млрд гривень на зброю та оборонку – куди спрямують кошти

Кошти з державного спецфонду підуть на закупівлю техніки, модернізацію озброєння та розвиток оборонно-промислового комплексу.

Уряд України скерував додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти були акумульовані у спеціальному фонді державного бюджету та спрямовані на потреби оборони. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Із загальної суми 9 млрд грн передбачено на закупівлю нового озброєння, а також на ремонт і модернізацію військової техніки. Ще майже 2 млрд грн спрямують на розвиток українського оборонно-промислового комплексу — зокрема на масштабування виробництва та швидке впровадження технологій, які надходять безпосередньо з бойових умов.

Як зазначається, ці кошти були накопичені за рахунок податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійних платежів від грального бізнесу та лотерей.

Уряд наголошує, що всі внутрішні фінансові ресурси спрямовуються на підтримку Сил оборони України.

Також підкреслюється, що українські військові та виробники озброєння спільно здійснюють технологічні зміни у сфері оборони, які вже відзначають як союзники, так і противник.

