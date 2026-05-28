Суддів Олексія Галагана, Наталію Добрівську та Василя Фединяка звільнено у відставку
11:28, 28 травня 2026
У четвер, 28 травня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Добрівську Наталію Анатоліївну – з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
Фединяка Василя Дмитровича – з посади судді Івано-Франківського апеляційного суду;
Галагана Олексія Валерійовича – з посади судді Фортечного районного суду міста Кропивницького.
Раніше ВРП звільнила трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
