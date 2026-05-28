Суддів Олексія Галагана, Наталію Добрівську та Василя Фединяка звільнено у відставку

ВРП звільнила у відставку трьох суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 28 травня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Добрівську Наталію Анатоліївну – з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Фединяка Василя Дмитровича – з посади судді Івано-Франківського апеляційного суду;

Галагана Олексія Валерійовича – з посади судді Фортечного районного суду міста Кропивницького.

Раніше ВРП звільнила трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.