Нацгвардія, СБУ, ГУР та Міноборони отримають додаткове фінансування — зміни до бюджету

Верховна Рада підтримала збільшення видатків на оборону та енергетику на 1,64 трлн грн.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Йдеться про законопроєкт 15224. «За» проголосували 240 народних депутатів.

Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на 1,64 трлн грн. Кошти будуть спрямовані на закупівлю та модернізацію озброєння, грошове забезпечення військовослужбовців, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету.

Законопроєктом пропонується збільшити видатки державного бюджету на національну безпеку і оборону у сумі 1 560 087,1 млн грн, в тому числі за:

загальним фондом на 36 833,8 млн грн, зокрема:

1 547,9 млн грн – для Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою);

16 431,8 млн грн – для органів системи МВС (Держприкордонслужба, Нацгвардія);

2 469,3 млн грн – для Служби безпеки;

1 803,5 млн грн – для Головного управління розвідки Міноборони;

14 581,3 млн грн – збільшення обсягу резерву коштів для сектору безпеки і оборони;

спеціальним фондом на 1 523 253,3 млн грн, у тому числі за такими напрямками:

174 279,0 млн грн – на грошове забезпечення військовослужбовців (з нарахуваннями);

1 371 226,8 млн грн – на розвиток озброєння та військової (спеціальної) техніки.

Крім того, законопроєктом:

збільшено резервний фонд на 40 000,0 млн грн з метою забезпечення фінансування в умовах воєнного стану непередбачених заходів, зокрема пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та зміцненням обороноздатності держави;

передбачено видатки в обсязі 40 000,0 млн грн для реалізації Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст з метою нейтралізації загроз і гарантування національної безпеки в енергетичній сфері, забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2026/27 року та належних умов життєдіяльності населення в особливий період.

