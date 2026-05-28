  1. Законодавство
  2. / В Україні

Нацгвардія, СБУ, ГУР та Міноборони отримають додаткове фінансування — зміни до бюджету

12:04, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада підтримала збільшення видатків на оборону та енергетику на 1,64 трлн грн.
Нацгвардія, СБУ, ГУР та Міноборони отримають додаткове фінансування — зміни до бюджету
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Йдеться про законопроєкт 15224. «За» проголосували 240 народних депутатів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на 1,64 трлн грн. Кошти будуть спрямовані на закупівлю та модернізацію озброєння, грошове забезпечення військовослужбовців, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету.

Законопроєктом пропонується збільшити видатки державного бюджету на національну безпеку і оборону у сумі 1 560 087,1 млн грн, в тому числі за:

загальним фондом на 36 833,8 млн грн, зокрема:

  • 1 547,9 млн грн – для Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою);
  • 16 431,8 млн грн – для органів системи МВС (Держприкордонслужба, Нацгвардія);
  • 2 469,3 млн грн – для Служби безпеки;
  • 1 803,5 млн грн – для Головного управління розвідки Міноборони;
  • 14 581,3 млн грн – збільшення обсягу резерву коштів для сектору безпеки і оборони;

спеціальним фондом на 1 523 253,3 млн грн, у тому числі за такими напрямками:

  • 174 279,0 млн грн – на грошове забезпечення військовослужбовців (з нарахуваннями);
  • 1 371 226,8 млн грн – на розвиток озброєння та військової (спеціальної) техніки.

Крім того, законопроєктом:

  • збільшено резервний фонд на 40 000,0 млн грн з метою забезпечення фінансування в умовах воєнного стану непередбачених заходів, зокрема пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та зміцненням обороноздатності держави;
  • передбачено видатки в обсязі 40 000,0 млн грн для реалізації Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст з метою нейтралізації загроз і гарантування національної безпеки в енергетичній сфері, забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2026/27 року та належних умов життєдіяльності населення в особливий період.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України гроші бюджет

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

Родини загиблих військових змушені через суд доводити проживання однією сім’єю: які проблеми виникають

Після загибелі військового українці дедалі частіше змушені через суд доводити право бути членом його сім’ї та отримати належні виплати.

ТЦК вимагають від бізнесу подавати звіт про транспорт, навіть за його відсутності: ризик штрафу у 60 тисяч гривень

Підприємства в Україні можуть отримувати значні штрафи від ТЦК навіть у випадках, коли фактично не мають ані транспорту, ані працівників, а інколи — майже не ведуть діяльності.

ДТП перед розлученням: хто платить за розбите спільне авто

Чи є справедливим поділ вартості авто порівну, якщо один із подружжя його пошкодив.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]