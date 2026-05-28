Нацгвардія, СБУ, ГУР та Міноборони отримають додаткове фінансування — зміни до бюджету
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Йдеться про законопроєкт 15224. «За» проголосували 240 народних депутатів.
Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на 1,64 трлн грн. Кошти будуть спрямовані на закупівлю та модернізацію озброєння, грошове забезпечення військовослужбовців, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету.
Законопроєктом пропонується збільшити видатки державного бюджету на національну безпеку і оборону у сумі 1 560 087,1 млн грн, в тому числі за:
загальним фондом на 36 833,8 млн грн, зокрема:
- 1 547,9 млн грн – для Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою);
- 16 431,8 млн грн – для органів системи МВС (Держприкордонслужба, Нацгвардія);
- 2 469,3 млн грн – для Служби безпеки;
- 1 803,5 млн грн – для Головного управління розвідки Міноборони;
- 14 581,3 млн грн – збільшення обсягу резерву коштів для сектору безпеки і оборони;
спеціальним фондом на 1 523 253,3 млн грн, у тому числі за такими напрямками:
- 174 279,0 млн грн – на грошове забезпечення військовослужбовців (з нарахуваннями);
- 1 371 226,8 млн грн – на розвиток озброєння та військової (спеціальної) техніки.
Крім того, законопроєктом:
- збільшено резервний фонд на 40 000,0 млн грн з метою забезпечення фінансування в умовах воєнного стану непередбачених заходів, зокрема пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та зміцненням обороноздатності держави;
- передбачено видатки в обсязі 40 000,0 млн грн для реалізації Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст з метою нейтралізації загроз і гарантування національної безпеки в енергетичній сфері, забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2026/27 року та належних умов життєдіяльності населення в особливий період.
