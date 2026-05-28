Робоча група допустила 8 кандидатів до добору на посади заступників Голови ДСА: хто у списку
11:12, 28 травня 2026
28 травня за результатами попереднього вивчення поданих документів до участі у доборі допущено 8 кандидатів.
Робоча група з добору кандидатів на посаду заступника Голови Державної судової адміністрації України визначила перелік претендентів, допущених до участі у конкурсі.
28 травня за результатами попереднього вивчення поданих документів до участі у доборі допущено 8 кандидатів.
До участі у доборі допущено таких кандидатів:
Дмитро Бовсуновський
Максим Дьомін
Віолета Мишкіна
Святослав Оніщук
Ольга Симоненко
Владислав Філатов
Руслан Холод
Юлія Ярема
У ВРП зазначили, що кандидати відповідають загальним кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 6 Умов добору.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.