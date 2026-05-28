  1. В Україні

Посольство США в Україні підтвердило, що продовжує працювати в Києві

10:57, 28 травня 2026
Посольство США заявило, що дипустанова працює у звичайному режимі.
Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності. Про це заявили у дипустанові. Раніше про це повідомив журналістам речник МЗС Георгій Тихий. Перед тим висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що посольство США евакуювали з України на тлі погроз РФ.

«Посольство США працює у звичайному режимі. У нашій діяльності не відбулося жодних змін, а будь-які повідомлення про протилежне є неправдивими. Для Державного департаменту немає нічого важливішого, ніж безпека та захист громадян США, і він регулярно перевіряє стан безпеки посольства в Києві», — йдеться у повідомленні американських дипломатів.

У посольстві також наголосили, що через «збройний конфлікт громадянам США не слід відвідувати Україну з будь-яких причин».

