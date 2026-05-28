Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

В Україні зростає не лише популярність електросамокатів та іншого персонального легкого електротранспорту, а й кількість дорожньо-транспортних пригод за їх участю. Зокрема, у матеріалі у «Судово-юридичної газети» порушувалося питання запровадження для електросамокатів технічного контролю — за аналогією з автомобілями. Йдеться про можливу сертифікацію при продажу або техогляд під час експлуатації.

Однак в найближчий перспективі електротранспорт не отримає статусу повноцінних колісних транспортних засобів у технічному розумінні та не підлягатиме, ані класифікації, ані обов’язковій сертифікації. Таку відповідь «Судово-юридичній газеті» надали у Міністерстві розвитку громад та територій України.

В свою чергу у міністерстві зазначили що у Верховній Раді готується до другого читання законопроєкт №3023, який пропонує вперше на рівні закону має врегулювати статус персонального легкого електротранспорту та його користувачів. Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про дорожній рух», Зокрема, вводиться поняття — «користувачі персонального легкого електротранспорту». Мовиться про осіб, які пересуваються на одно-, дво- або триколісних електричних засобах, за винятком інвалідних колясок та електровелосипедів.

Користувачам електротранспорту дозволять рухатися велосипедними доріжками, а у разі їх відсутності — узбіччям або краєм проїзної частини дороги. Рух має здійснюватися у напрямку загального транспортного потоку. Для цієї категорії вводиться низка обов’язків, аналогічних учасникам дорожнього руху. Серед них — використання технічно справного транспорту, обладнання світлоповертачами, обов’язкове використання ліхтаря в темну пору доби, заборона користування телефоном під час руху та керування у стані сп’яніння. Також передбачається заборона перевезення пасажирів, якщо це прямо не передбачено конструкцією пристрою.

Крім того розширюється дія норм адміністративної відповідальності, у разі порушення правил руху для цієї категорії користувачів пропонується прирівняти до відповідальності, яка вже діє для велосипедистів і пішоходів у відповідних статтях КУпАП.

Варто зазначити, що законопроєкт №3023 був зареєстрований у парламенті ще у 2020 році та з того часу перебуває у законодавчому процесі. У вересні 2020 року його було прийнято за основу.

Проте тривале перебування документа без остаточного ухвалення створює враження, що він фактично «залежався» у парламенті. На цьому тлі відсутні дієві комплексні механізми врегулювання безпеки руху електросамокатів та іншого персонального електротранспорту, кількість яких на дорогах зростає.

Проблема посилюється й тим, що користувачі таких засобів часто нехтують чинними правилами дорожнього руху, що у свою чергу призводить до підвищення ризиків дорожньо-транспортних пригод за їх участю. Лише у 2025 році в Україні було зафіксовано 845 ДТП за участю такого транспорту. У цих аваріях загинули 19 людей, ще 912 отримали травми.

Додамо, що після публікації матеріалу «Судово-юридичної газети» щодо можливого запровадження сертифікації електротранспорту, на сайті Кабінету Міністрів України була зареєстрована петиція про обов’язкову сертифікацію електросамокатів та впровадження курсів для їх користувачів. Це свідчить про зростання суспільного інтересу до цієї теми та пошук шляхів її врегулювання.

Водночас, українська судова практика, спираючись на підходи Верховного Суду, дедалі частіше розглядає використання електросамокатів, як транспорт з підвищеною небезпекою.

Так, у справі №522/21504/25 Одеський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким водія електросамоката було оштрафовано на 17 000 грн та позбавлено права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Встановлено, що громадянин керував прокатним електросамокатом Jet у стані алкогольного сп’яніння.

Суд зазначив, що електросамокат є транспортним засобом незалежно від потужності двигуна, а вимога щодо заборони керування у стані сп’яніння поширюється на всіх учасників дорожнього руху.

В іншій справі №295/18660/25 розглядався цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП між електросамокатом Jet та автомобілем Nissan Leaf. Водій електросамоката, перетинаючи пішохідний перехід, допустив зіткнення з автомобілем.

Богунський районний суд міста Житомира визнав використання електросамоката діяльністю, що створює джерело підвищеної небезпеки. У результаті з водія самоката на користь власника автомобіля було стягнуто 23 000 грн матеріальної шкоди та 3 000 грн моральної шкоди.

