Верховна Рада провалила голосування за декриміналізацію порнографії

12:16, 28 травня 2026
Повторне читання також провалили.
Верховна Рада у четвер, 28 травня, провалила законопроєкт про декриміналізацію порнографії. Документ підтримало лише 207 народних обранців.

Як розповідала раніше «Судово-юридична газета», група народних депутатів у 2024 році внесла до парламенту законопроєкт 12191 про декриміналізацію порно.

З того моменту пройшло уже 1,5 року, а документ досі був без руху.

Однак, на фоні новин про кришування поліцеськими «порноофісів», про законопроєкт знову заговорили.

Зазначимо, що за даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

28 травня документ нарешті винесли на розгляд парламенту. Однак, підтримати його так і не вдалося.

«Це не «легалізація порно», бо воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо. Це – «декриміналізація порно». Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові «таємні закупівлі» у веб-камерах» - зазначили у ВРУ.

