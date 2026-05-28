Верховна Рада провалила голосування за декриміналізацію порнографії

Повторне читання також провалили.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада у четвер, 28 травня, провалила законопроєкт про декриміналізацію порнографії. Документ підтримало лише 207 народних обранців.

Як розповідала раніше «Судово-юридична газета», група народних депутатів у 2024 році внесла до парламенту законопроєкт 12191 про декриміналізацію порно.

З того моменту пройшло уже 1,5 року, а документ досі був без руху.

Однак, на фоні новин про кришування поліцеськими «порноофісів», про законопроєкт знову заговорили.

Зазначимо, що за даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

28 травня документ нарешті винесли на розгляд парламенту. Однак, підтримати його так і не вдалося.

«Це не «легалізація порно», бо воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо. Це – «декриміналізація порно». Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові «таємні закупівлі» у веб-камерах» - зазначили у ВРУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.