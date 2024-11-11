В Україні збираються декриміналізувати зйомку і поширення відео для дорослих

Йдеться про декриміналізацію, а не про легалізацію, адже наразі порно вже легалізоване.

Група народних депутатів на чолі з першим заступником голови податкового комітету парламенту Ярославом Железняком 11 листопада внесли законопроект 12191 про декриміналізацію порно. Текст на сайті Ради станом на 11 листопада відсутній.

Як зазначає Железняк, «ця версія більш консервативна».

«Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років. Все» - зазначив він.

Кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake)

екстремальне порно (насильництво тощо)

порно з дітьми і розповсюдження серед дітей.

Сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами. Навіть через це дискусію по 302 статі вирішили перенести на друге читання.

«Це не «легалізація порно», бо воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо. Це - «декриміналізація порно». Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові «таємні закупівлі» у веб-камерах» - вказав депутат.

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