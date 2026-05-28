Нацгвардия, СБУ, ГУР и Минобороны получат дополнительное финансирование — изменения в бюджет

Верховная Рада поддержала увеличение расходов на оборону и энергетику на 1,64 трлн грн.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны. Речь идет о законопроекте 15224. «За» проголосовали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 1,64 трлн грн. Средства будут направлены на закупку и модернизацию вооружения, денежное обеспечение военнослужащих, а также на защиту энергетической инфраструктуры и пополнение резервного фонда бюджета.

Законопроектом предлагается увеличить расходы государственного бюджета на национальную безопасность и оборону в сумме 1 560 087,1 млн грн, в том числе по:

общему фонду на 36 833,8 млн грн, в частности:

1 547,9 млн грн – для Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой);

16 431,8 млн грн – для органов системы МВД (Госпогранслужба, Нацгвардия);

2 469,3 млн грн – для Службы безопасности;

1 803,5 млн грн – для Главного управления разведки Минобороны;

14 581,3 млн грн – увеличение объема резерва средств для сектора безопасности и обороны;

специальному фонду на 1 523 253,3 млн грн, в том числе по следующим направлениям:

174 279,0 млн грн – на денежное обеспечение военнослужащих (с начислениями);

1 371 226,8 млн грн – на развитие вооружения и военной (специальной) техники.

Кроме того, законопроектом:

увеличен резервный фонд на 40 000,0 млн грн с целью обеспечения финансирования в условиях военного положения непредвиденных мероприятий, в частности связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и укреплением обороноспособности государства;

предусмотрены расходы в объеме 40 000,0 млн грн для реализации Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов с целью нейтрализации угроз и гарантирования национальной безопасности в энергетической сфере, обеспечения устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2026/27 года и надлежащих условий жизнедеятельности населения в особый период.

