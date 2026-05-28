В Украине вводят новый вид государственной поддержки – несколько видов соцвыплат объединяют в одну

Верховная Рада в четверг, 28 мая, поддержала за основу законопроект о базовой социальной помощи для малообеспеченных семей. Речь идет о законопроекте № 15094.

Документ предусматривает введение нового вида государственной поддержки — базовой социальной помощи. Она будет предоставляться по заявлению малообеспеченным семьям в случае отказа от других видов помощи, в частности выплат на детей одиноким матерям, помощи многодетным семьям, а также помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка.

Законопроект также позволяет одновременно получать базовую социальную помощь и выплаты лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим достаточного страхового стажа для назначения пенсии.

Предполагается, что размер базовой величины будет определяться законом о Государственном бюджете на соответствующий год и не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Размер базовой величины для семьи будет устанавливаться на уровне 100 процентов базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 100 процентов базовой величины для каждого следующего члена семьи, а для других лиц с инвалидностью устанавливаться в размерах, определенных Кабинетом Министров и т.д.

Базовая государственная социальная помощь как унифицированный и комплексный вид социальной поддержки семей с низкими доходами будет включать:

проведение индивидуальной оценки потребностей домохозяйств с низкими доходами и составление на ее основе индивидуальных планов предоставления социальных услуг;

предоставление адресной комплексной помощи семьям (выплат и социальных услуг) в соответствии с их индивидуальными потребностями;

реализацию мер стимулирования трудоспособных получателей социальной помощи к возвращению на рынок труда и достижению финансовой устойчивости семьи.

Целью законопроекта является внедрение европейских подходов к предоставлению государственной социальной поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан, предусматривающих:

интеграцию системы денежных выплат семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, и системы предоставления таким семьям социальных услуг на основе индивидуального подхода к каждой семье;

введение проактивной социальной поддержки семей с низкими доходами, предусматривающей выявление семей, нуждающихся в помощи, содействие им в оформлении документов и расширение доступности услуг государственной социальной поддержки по месту проживания семей в общине.

