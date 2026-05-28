Ужасающая находка под Винницей – в обгоревшей Skoda Fabia обнаружили тело мужчины

Фото: Главное управление Национальной полиции в Винницкой области

Недалеко от села Шкуринцы Винницкого района нашли сгоревший легковой автомобиль с телом человека внутри. Правоохранители открыли производство и рассматривают версию самоубийства, однако окончательные выводы еще не сделаны. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

По данным полиции, утром 27 мая местные жители заметили автомобиль возле отстойников недалеко от села Шкуринцы. При осмотре транспортного средства Skoda Fabia правоохранители обнаружили обгоревшие останки человека. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления личности погибшего и точной причины смерти.

На данный момент установлено, что владельцем автомобиля был мужчина 1998 года рождения, житель Винницы. По результатам первоочередных следственно-оперативных мероприятий правоохранители получили данные, которые могут свидетельствовать о вероятном самоубийстве.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной квалификацией как самоубийство. Окончательные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования.

