  1. В Украине

Ужасающая находка под Винницей – в обгоревшей Skoda Fabia обнаружили тело мужчины

12:40, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Среди основных версий полиция не исключает самоубийство, однако окончательные выводы ещё не сделаны.
Ужасающая находка под Винницей – в обгоревшей Skoda Fabia обнаружили тело мужчины
Фото: Главное управление Национальной полиции в Винницкой области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Недалеко от села Шкуринцы Винницкого района нашли сгоревший легковой автомобиль с телом человека внутри. Правоохранители открыли производство и рассматривают версию самоубийства, однако окончательные выводы еще не сделаны. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным полиции, утром 27 мая местные жители заметили автомобиль возле отстойников недалеко от села Шкуринцы. При осмотре транспортного средства Skoda Fabia правоохранители обнаружили обгоревшие останки человека. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления личности погибшего и точной причины смерти.

На данный момент установлено, что владельцем автомобиля был мужчина 1998 года рождения, житель Винницы. По результатам первоочередных следственно-оперативных мероприятий правоохранители получили данные, которые могут свидетельствовать о вероятном самоубийстве.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной квалификацией как самоубийство. Окончательные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Винницкой области

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Винница пожар авто

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

ТЦК требуют от бизнеса подавать отчет о транспорте даже при его отсутствии: риск штрафа в 60 тысяч гривен

Предприятия в Украине могут получать значительные штрафы от ТЦК даже в случаях, когда фактически не имеют ни транспорта, ни работников, а иногда — почти не ведут деятельность.

ДТП перед разводом: кто платит за разбитое совместное авто

Справедлив ли раздел стоимости авто поровну, если один из супругов его повредил.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]