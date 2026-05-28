ДТП перед разводом: кто платит за разбитое совместное авто

Справедлив ли раздел стоимости авто поровну, если один из супругов его повредил.

Представьте ситуацию, когда совместное авто стоимостью почти миллион гривен попадает в ДТП незадолго до развода. Один из супругов требует компенсацию за половину целого авто, а другой готов платить только за лом. В системе семейных споров раздел транспортных средств занимает и так особое место из-за их юридической природы как неделимых вещей. Если недвижимость можно разделить в натуре, то автомобиль, как правило, остается у одного из супругов, а другой получает денежную компенсацию. То есть возникает вопрос: какую именно сумму должен выплатить владелец, если на момент раздела авто превратилось в кучу металлолома после ДТП?

Согласно ст. 60 СК Украины, имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит им на праве общей совместной собственности. Автомобиль, приобретенный в этот период, считается совместным независимо от того, на чье имя он зарегистрирован. Поскольку авто невозможно разделить физически без потери его целевого назначения, суды применяют механизм ст. 71 СК Украины, то есть присуждают вещь одному, а другому — компенсацию.

Ключевой вывод, который последовательно прослеживается в судебной практике, заключается в том, что стоимость имущества, подлежащего разделу или возмещению, определяется исходя из его действительной рыночной стоимости на момент рассмотрения дела.

Это означает, что если между событием, например, дорожно-транспортным происшествием, и судебным рассмотрением прошло определенное время, экспертная оценка должна определять актуальную рыночную стоимость объекта именно в его фактическом состоянии на момент проведения оценки, включая учет повреждений или износа.

Согласно устоявшейся практике, в частности, постановлениям Объединенной палаты КЦС ВС по делу № 127/7029/15-ц и Большой Палаты ВС по делу № 209/3085/20, стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется не на момент приобретения или расторжения брака, а исходя из его действительной стоимости на время рассмотрения дела.

Такой подход имеет практическое значение для определения справедливой доли каждого из супругов.

В частности, если транспортное средство подверглось естественному износу или потеряло рыночную стоимость, к распределению берется его актуальная цена на момент судебного рассмотрения.

Если же автомобиль был поврежден в дорожно-транспортном происшествии до момента раздела имущества, оценке подлежит уже фактическое состояние объекта — с учетом имеющихся повреждений и снижения стоимости.

Кейс № 175/8894/23: ДТП как совместный финансовый риск

Постановление Верховного Суда от 17 апреля 2026 года по делу № 175/8894/23 имеет значение для формирования подходов к разделу общего имущества супругов в случаях его повреждения до окончательного завершения брачных правоотношений.

Так, супруги делили автомобиль Mazda CX-5 2020 года выпуска. В июле 2023 года, уже после принятия решения о расторжении брака, но до вступления его в законную силу, транспортное средство попало в дорожно-транспортное происшествие и претерпело существенные повреждения.

Истец просила взыскать компенсацию в размере 1/2 от рыночной стоимости исправного автомобиля — 473 841 грн, ссылаясь на то, что ответчик якобы передал авто третьему лицу, которое и повлекло его повреждение, что, по ее мнению, является нарушением ст. 70 Семейного кодекса Украины.

Суд определил размер компенсации в значительно меньшем объеме — 63 521 грн.

ДТП произошло в период, когда имущество еще находилось в статусе общей совместной собственности, поскольку решение о расторжении брака не вступило в законную силу.

Суд не установил доказательств того, что ответчик действовал умышленно в ущерб интересам семьи. Передача автомобиля в пользование третьему лицу сама по себе не была квалифицирована как уничтожение или повреждение общего имущества.

Экспертная оценка определила стоимость остатков автомобиля на уровне 127 043 грн. Именно эта сумма была взята за основу для расчета компенсации.

Кейс № 301/2231/17: отчуждение без согласия

Совершенно другой подход применяется, когда один из супругов тайно продал авто. В постановлении Верховного Суда от 09 декабря 2020 года (дело № 301/2231/17) зафиксирован алгоритм защиты прав потерпевшей стороны.

Если установить действительную стоимость проданного имущества невозможно, определяется рыночная стоимость подобного по характеристикам имущества на время рассмотрения дела.

Ответчик продал Hyundai Accent за 100 000 грн без согласия жены. Экспертиза установила, что аналогичное авто стоит 265 000 грн. Суд взыскал компенсацию именно с высшей суммы, игнорируя цену в договоре купли-продажи.

Стратегия защиты

В делах о разделе общего имущества супругов после повреждения транспортных средств можно выделить три ключевых правовых подхода, которые имеют значение для формирования стратегии защиты интересов сторон.

Юридическая квалификация ДТП и ее последствий зависит от момента вступления в законную силу решения о расторжении брака. Если дорожно-транспортное происшествие произошло до этого момента, повреждение автомобиля рассматривается как совместный риск супругов. В таком случае компенсация рассчитывается исходя из фактической (остаточной) стоимости имущества, а не его первоначальной рыночной цены.

Доказывание того, что один из супругов намеренно повлек повреждение имущества с целью уменьшения доли другого, является крайне сложным. При отсутствии убедительных доказательств суды исходят из того, что ДТП является случайным событием, риск которого распределяется между совладельцами.

Поскольку стоимость имущества определяется на момент рассмотрения дела, ключевую роль играет актуальное заключение судебного эксперта-автотовароведа. Именно оно формирует базу для расчета компенсации, тогда как доводы сторон или договорные оценки без надлежащего обоснования могут быть отклонены судом.

Практические рекомендации

Фиксация состояния имущества имеет решающее значение. При наличии конфликта следует оперативно инициировать оценку или обеспечение иска, в частности запрет отчуждения или пользования авто.

Четко разграничивайте даты: расторжения брака и момент ДТП. Именно этот предел определяет, являются ли убытки совместными.

Используйте практику относительно отчуждения имущества без согласия, где компенсация определяется по рыночной стоимости аналогичного исправного объекта на момент рассмотрения дела.

Дело № 175/8894/23 подтверждает, что решающим является не первоначальная стоимость автомобиля, а его реальное состояние и рыночная цена на момент судебного рассмотрения. Получение большей компенсации возможно только при условии доказывания, что повреждение имущества произошло уже после прекращения брачных отношений или в результате умышленных действий одного из супругов.

