  В Украине

Как семьям погибших в плену оформить помощь 100 тысяч гривен

09:06, 28 мая 2026
Украинцам объяснили, какие документы необходимо собрать и когда выплачивается помощь.
Донецкий областной ТЦК пояснил, как семьям погибших в плену (или умерших после него) оформить помощь в размере 100 тыс. грн.

Кто может оформить выплату?

Право на получение помощи имеют:

  • члены семьи погибшего/умершего;
  • родители;
  • иждивенцы.

«Если вы имеете право на эту помощь и одновременно на другую единовременную денежную выплату в случае гибели в соответствии с другими законами Украины — выплата осуществляется по одному из оснований по выбору заявителя», — подчеркнули в ТЦК.

Когда выплачивается помощь?

Государство выплачивает средства, если смерть или гибель гражданского или военнослужащего наступила:

  • непосредственно во время пребывания в плену;
  • в течение одного года после освобождения из плена — если причиной стали ранения, контузия, увечье, болезнь или несчастный случай, непосредственно связанные с пребыванием в местах несвободы.

Какие документы необходимо собрать?

Сохраните этот перечень, чтобы ничего не пропустить:

Заявление — заполненное и подписанное (шаблон есть на сайте Минразвития).

Документ, удостоверяющий личность заявителя.

Документ, подтверждающий родственные связи с погибшим/умершим (свидетельство о браке, о рождении и т. д.).

Копия свидетельства о смерти или копия выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации смерти.

Копия медицинской справки (форма № 106/о), установленная Минздравом — она должна официально подтверждать, что смерть наступила именно в результате причин, связанных с пребыванием в плену.

Справка с реквизитами банковского счета для зачисления средств.

Куда и как подавать заявку?

Документы принимает Министерство развития громад и территорий Украины. Подать можно одним из 3 способов:

  • Онлайн: на официальном сайте Минразвития.
  • Почтой (бумажный пакет): по адресу 01135, г. Киев, проспект Берестейский, 14.
  • Электронной почтой: отправить скан-копии на [email protected].

