Как семьям погибших в плену оформить помощь 100 тысяч гривен
Донецкий областной ТЦК пояснил, как семьям погибших в плену (или умерших после него) оформить помощь в размере 100 тыс. грн.
Кто может оформить выплату?
Право на получение помощи имеют:
- члены семьи погибшего/умершего;
- родители;
- иждивенцы.
«Если вы имеете право на эту помощь и одновременно на другую единовременную денежную выплату в случае гибели в соответствии с другими законами Украины — выплата осуществляется по одному из оснований по выбору заявителя», — подчеркнули в ТЦК.
Когда выплачивается помощь?
Государство выплачивает средства, если смерть или гибель гражданского или военнослужащего наступила:
- непосредственно во время пребывания в плену;
- в течение одного года после освобождения из плена — если причиной стали ранения, контузия, увечье, болезнь или несчастный случай, непосредственно связанные с пребыванием в местах несвободы.
Какие документы необходимо собрать?
Сохраните этот перечень, чтобы ничего не пропустить:
Заявление — заполненное и подписанное (шаблон есть на сайте Минразвития).
Документ, удостоверяющий личность заявителя.
Документ, подтверждающий родственные связи с погибшим/умершим (свидетельство о браке, о рождении и т. д.).
Копия свидетельства о смерти или копия выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации смерти.
Копия медицинской справки (форма № 106/о), установленная Минздравом — она должна официально подтверждать, что смерть наступила именно в результате причин, связанных с пребыванием в плену.
Справка с реквизитами банковского счета для зачисления средств.
Куда и как подавать заявку?
Документы принимает Министерство развития громад и территорий Украины. Подать можно одним из 3 способов:
- Онлайн: на официальном сайте Минразвития.
- Почтой (бумажный пакет): по адресу 01135, г. Киев, проспект Берестейский, 14.
- Электронной почтой: отправить скан-копии на [email protected].
