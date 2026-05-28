В Верховную Раду внесли проект закона о макрофинансовой помощи Украине от ЕС

Документ уже сегодня планируют вынести на голосование в парламенте.

На сайте Верховной Рады появился внесенный Президентом Владимиром Зеленским проект закона о ратификации меморандума с Европейским Союзом о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой помощи.

Речь идет о законопроекте № 0376, который 28 мая должен рассмотреть Комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции. После этого документ планируют вынести на голосование в сессионном зале парламента.

Для ратификации меморандума необходимо не менее 226 голосов народных депутатов.

Проект акта разработан с целью ратификации международных договоров Украины относительно создания правовой рамки для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 млрд евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках Займа на поддержку Украины.

Соглашением о Займе определены детальные технические, финансовые и процедурные аспекты привлечения средств в пределах общей суммы до 90 млрд евро, их распределение на бюджетную и оборонную составляющие, а также механизм погашения займа (исключительно за счет репараций от Российской Федерации).

Меморандумом о взаимопонимании определяются общие аспекты получения части бюджетной поддержки до 8,35 млрд евро в 2026 году, в частности сроки, сумма, цель помощи, а также условия внедрения мер политики по трем компонентам: мобилизация внутренних доходов, устойчивость и эффективность государственных расходов и системы управления государственными финансами.

Заключение и последующее вступление в силу Соглашения о Займе и Меморандума о взаимопонимании после их ратификации позволит Украине в 2026–2027 годах привлечь от Европейского Союза до 90 млрд евро финансового ресурса для поддержки государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала.

В частности, в рамках Меморандума о взаимопонимании объем макрофинансовой помощи составит до 8,35 млрд евро.

Основанием для получения помощи является упомянутый Регламент (ЕС) № 2026/467 от 24.02.2026, который вводит усиленное сотрудничество по запуску Займа на поддержку Украины на 2026–2027 годы на общую сумму до 90 млрд евро.

В рамках этого инструмента Имплементационным решением Совета (ЕС) № 2026/919 от 23.04.2026 о одобрении помощи Украине в реализации Стратегии финансирования Украины была положительно оценена Стратегия финансирования Украины на 2026 год, а также определен общий объем поддержки на 2026 год в размере до 45 млрд евро, который распределяется на два ключевых компонента:

оборонная часть (до 28,3 млрд евро) — направляется на закупку вооружений и усиление оборонно-промышленного потенциала;

бюджетная часть (16,7 млрд евро) — направляется на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.

Одновременно равномерное распределение финансирования бюджетной части осуществляется через два инструмента:

до 8,35 млрд евро предоставляется непосредственно как макрофинансовая помощь (что является предметом указанного Меморандума);

до 8,35 млрд евро — дополнительно через механизм Ukraine Facility.

Финансовый механизм инструмента Займа на поддержку Украины базируется на привлечении Европейской Комиссией ресурсов на международных рынках капитала. Использование наивысшего кредитного рейтинга Европейского Союза (ААА) позволяет обеспечить привлечение финансовых ресурсов на максимально благоприятных условиях. При этом расходы на обслуживание этих заимствований (проценты) полностью покрываются за счет бюджета ЕС, а погашение основной суммы кредита будет осуществляться Украиной исключительно после получения репараций от РФ.

Соответствующая помощь имеет юридический статус долгосрочного льготного займа, однако фактически для Государственного бюджета Украины она носит характер грантовой поддержки и будет отражаться как доходы государственного бюджета.

