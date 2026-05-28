Дела о банкротстве, земельных отношениях и корпоративных спорах: обзор судебной практики КХС ВС

11:48, 28 мая 2026
Обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда ВС обнародовали за апрель.
Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда ВС за апрель, в котором освещены ключевые правовые позиции в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

▪️ начисления пени за просрочку уплаты штрафа АМКУ в процедурах банкротства;

▪️ признания недействительной сделки должника без требования о применении последствий недействительности;

▪️ подведомственности заявления о раскрытии банковской тайны в отношении должника по делу о банкротстве;

▪️ недопустимости повторного рассмотрения вопроса о достоверности декларации должника после вступления в законную силу постановления о признании должника банкротом.

В постановлении по делу, связанному с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержится вывод о том, что понятия «приостановление действия решения АМКУ» и «приостановление исполнения решения АМКУ» не являются тождественными, что обусловлено их различной правовой сущностью и отличающимися правовыми последствиями.

В постановлениях по делам относительно корпоративных споров, корпоративных прав содержатся выводы о:

▪️ отсутствии у участника общества права на самостоятельный созыв общего собрания в случае невключения предложенных им вопросов в повестку дня;

▪️ отсутствии у директора юридического лица права на обжалование решения об исключении юридического лица из состава членов РТПП по основаниям нарушения его корпоративных прав;

▪️ обязанности ОСМД в лице правления предоставлять совладельцам информацию о деятельности объединения;

▪️ недопустимости обеспечения иска в споре о восстановлении полномочий члена наблюдательного совета путем запрета АО заключать договоры с его новыми членами.

В постановлении по делу относительно земельных отношений изложен правовой вывод о надлежащем и эффективном характере искового требования о возврате земельного участка как последствия ничтожности договора аренды земли и применения исковой давности.

