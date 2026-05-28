Рада приняла к сведению отчет ВСК о возможных нарушениях в сфере оборонных закупок и фортификационных сооружений

Комиссия проверяла использование бюджетных средств на укрепления, инженерные заграждения и закупку беспилотников для ВСУ.

Верховная Рада приняла к сведению отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений при осуществлении мероприятий по обороне государства (№ 15083). Решение поддержали 236 народных депутатов.

Комиссия проводила проверку возможных нарушений законодательства при использовании бюджетных средств, которые направлялись на обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений, а также на закупку и поставку беспилотных летательных аппаратов для нужд Вооруженных Сил Украины.

