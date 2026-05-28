  1. В Украине

Вымогал у женщины $5000, угрожая распространить интимные фото, и избил полицейского: будут судить злоумышленника

12:22, 28 мая 2026
Свое «молчание» он сначала оценил в 15 000 долларов, но когда понял, что такой суммы у женщины нет, то «согласился» на 5 000 долларов.
На Львовщине правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Львовского района, который занимался вымогательством денег у женщины, с которой ранее имел близкие отношения. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным правоохранителей, в январе – феврале этого года мужчина, имея фото интимного характера 31-летней потерпевшей, угрожал распространить их в сети Интернет. Для этого он в соцсети TikTok создал страницу, которая якобы принадлежала женщине, добавив ее фото и личную информацию. В дальнейшем он убеждал, что выложит туда интимные фото.

Женщина переживала, что такие действия могли привести к дискредитации ее как личности в глазах родных и коллег, а также к созданию атмосферы общественного осуждения.

За сохранение конфиденциальности мужчина требовал заплатить. Свое «молчание» он сначала оценил в 15 000 долларов США, но когда понял, что такой суммы у женщины нет, то «согласился» на 5 000 долларов США.

Чтобы женщина не отказалась платить, он систематически оказывал давление и угрожал физической расправой над ней и ее близкими.

Понимая, что противоправная деятельность бывшего не прекратится даже если согласиться на его условия, женщина обратилась к правоохранителям и далее действовала под их контролем.

Так, в середине февраля она встретилась с мужчиной, чтобы передать ему деньги. При встрече он не только угрожал словесно, но и пытался запугать потерпевшую, демонстрируя травматический пистолет.

Получив оговоренную сумму денег, мужчина пытался покинуть место встречи на автомобиле, однако его задержали правоохранители.

Во время задержания он активно сопротивлялся правоохранителям. Так, он распылил в глаза полицейскому газовый баллончик «Терен-4», а когда тот дезориентировался, несколько раз ударил его по голове.

По ходатайству стороны обвинения мужчина находится под стражей.

суд прокуратура

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

ТЦК требуют от бизнеса подавать отчет о транспорте даже при его отсутствии: риск штрафа в 60 тысяч гривен

Предприятия в Украине могут получать значительные штрафы от ТЦК даже в случаях, когда фактически не имеют ни транспорта, ни работников, а иногда — почти не ведут деятельность.

ДТП перед разводом: кто платит за разбитое совместное авто

Справедлив ли раздел стоимости авто поровну, если один из супругов его повредил.

