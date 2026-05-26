ВРП погодила призначення чотирьох суддів — до апеляційних і місцевого суду

Вища рада правосуддя запустила нові призначення суддів до апеляційних та місцевих судів.

Вища рада правосуддя 26 травня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України щодо призначення чотирьох суддів до апеляційних та місцевих судів.

ВРП вирішила внести подання про призначення:

Котляра Антона Миколайовича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Пономарьової Ганни Павлівни – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Сови Вікторії Валеріївни – на посаду судді Закарпатського апеляційного суду;

Ровинського Олександра Юрійовича – на посаду судді Господарського суду Одеської області.

Також Вища рада правосуддя 26 травня розглянула матеріали щодо звільнення суддів із посад за загальними обставинами.

