ВРП погодила призначення чотирьох суддів — до апеляційних і місцевого суду
Вища рада правосуддя 26 травня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України щодо призначення чотирьох суддів до апеляційних та місцевих судів.
ВРП вирішила внести подання про призначення:
Котляра Антона Миколайовича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;
Пономарьової Ганни Павлівни – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;
Сови Вікторії Валеріївни – на посаду судді Закарпатського апеляційного суду;
Ровинського Олександра Юрійовича – на посаду судді Господарського суду Одеської області.
Також Вища рада правосуддя 26 травня розглянула матеріали щодо звільнення суддів із посад за загальними обставинами.
