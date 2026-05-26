У ТЦК викрили «паперову мобілізацію»: на службу «призвали» 276 неіснуючих людей

11:29, 26 травня 2026
Посадовці ТЦК робили статистику на померлих та ув'язнених.
В Україні викрили трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які, за даними слідства, займалися «паперовою мобілізацією». Щоб прозвітувати про «успішне» виконання плану вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало.

Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Маючи законний доступ до держреєстру «Оберіг», вони заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані.

Для покращення статистики до переліку «мобілізованих» вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації.

Окрім цього, посадовці також оформлювали фіктивні поіменні списки нібито призваних та направлених до військових частин осіб. Насправді ці люди до служби не залучалися, а документи передавалися до вищих інстанцій для покращення статистики.

Зокрема, на Закарпатті, у Мукачівському РТЦК, 49-річний полковник, начальник військкомату, за січень-березень 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив «статистику» ще на 108 людей.

Окремий епізод зафіксували у Золочівському РТЦК на Львівщині. 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 2025 року «призвав» 6 осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах.

Наразі всім трьом оголошено про підозру. Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно. Підполковнику зі Львівщини також обрано запобіжний захід – застава в розмірі 121,1 тис. грн.

