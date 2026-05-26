  1. В Україні

Українцям почали блокувати картки після виплат 1500 грн: що сталося

11:45, 26 травня 2026
Після технічного збою з виплатами державної допомоги у 1500 гривень частина українців повторно отримала кошти на картки, а після їх використання Пенсійний фонд почав списувати гроші назад та блокувати окремі рахунки.
В Україні виникли проблеми з виплатами державної допомоги у розмірі 1500 гривень, яку раніше анонсував уряд для окремих категорій населення. Через технічні збої частина громадян повторно отримала кошти на свої рахунки, після чого у деяких випадках почали блокувати банківські картки для подальших соціальних виплат.

Про ситуацію повідомили у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зазначається, що багато отримувачів не були належним чином поінформовані про помилкове нарахування та використали гроші на базові потреби. Згодом Пенсійний фонд почав списувати помилково зараховані суми назад, а в окремих випадках, як стверджується, відбулося навіть подвійне списання коштів.

Також повідомляється, що частина людей дізнавалася про блокування карток лише під час спроби скористатися коштами або отримати наступні соціальні виплати. У Комітеті зазначили, що ситуація викликала значний стрес у громадян, оскільки йдеться про кошти на першочергові потреби.

У Комітеті наголосили на необхідності ретельного тестування технічних рішень перед запуском соціальних програм, а також на важливості своєчасного інформування населення щодо порядку отримання виплат та можливих ризиків.

