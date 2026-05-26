Коли можуть відмовити у статусі біженця – у Міграційній службі пояснили підстави рішень

13:01, 26 травня 2026
Відмови в оформленні документів ухвалюють у випадках очевидно необґрунтованих заяв або зловживання процедурою захисту.
У Міграційній службі Дніпропетровської області повідомляють, що рішення про відмову в оформленні документів для розгляду питання щодо надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, ухвалюються у випадках, коли подані заяви є очевидно необґрунтованими або містять ознаки зловживання процедурою.

Зокрема, йдеться про ситуації, коли у заявника відсутні умови, передбачені пунктами 1 або 13 частини першої статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

Також підставою для відмови може бути подання заяв, які мають ознаки зловживання правом, зокрема коли особа з метою отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, видає себе за іншу особу.

Окремо зазначається, що відмову можуть отримати заявники, які повторно звертаються після попередньої відмови у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, якщо підстави для такого визнання залишаються незмінними та не виникли нові обставини, передбачені законодавством.

У разі ухвалення рішення про відмову в оформленні документів Міграційна служба зобов’язана не пізніше ніж протягом трьох робочих днів надіслати заявнику або його законному представнику письмове повідомлення. У ньому зазначається причина відмови та роз’яснюється порядок оскарження такого рішення.

