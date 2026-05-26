Штрафи до 50 тисяч гривень – як пропонують карати за порушення при наданні статусів ветеранів та УБД

13:55, 26 травня 2026
У Раді зареєстрували законопроєкт про контроль за наданням статусів ветеранів та штрафи за порушення.
До Верховної Ради внесли законопроєкт №15258, який передбачає посилення контролю за наданням статусів учасників бойових дій та інших статусів, що дають право на державні пільги і виплати. Документ також пропонує запровадити адміністративну відповідальність за порушення у цій сфері.

У Верховній Раді заявили, що нині в Україні немає чіткої та прозорої системи надання статусів ветеранам, через що фіксуються випадки зловживань.

За даними Мінветеранів, протягом минулого року було видано понад тисячу таких статусів. Це давало можливість отримувати різні соціальні виплати, розмір яких міг становити від 120 тисяч до кількох мільйонів гривень.

Які повноваження хочуть надати Мінветеранів

Законопроєкт передбачає посилення ролі Міністерства у справах ветеранів у питаннях надання статусів, що є підставою для отримання державних пільг та виплат.

У Раді пояснили, що відомство має контролювати видачу всіх статусів, пов’язаних із наданням соціальних гарантій від держави.

Штрафи за порушення

Документ також пропонує запровадити адміністративну відповідальність за порушення у сфері надання таких статусів.

За інформацією, озвученою в парламенті, розмір штрафів може становити від 11 тисяч до 50 тисяч гривень.

